Τσιτσιπάς: «Δεν θα συμμετάσχω στους αγώνες της Εθνικής Ομάδας στο Davis Cup»

Χωρίς τον κορυφαίο της τενίστα θα αντιμετωπίσει η Εθνική Ομάδα την Αίγυπτο (1 & 2 Φλεβάρη) για το Davis Cup. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς ανακοίνωσε ότι δεν θα συμμετάσχει στα ματς για το World Group I του τουρνουά, καθώς θέλει να επικεντρωθεί στο 500άρι τουρνουά της Ντόχα που διεξάγεται την ίδια περίπου περίοδο.



Αναλυτικά η ανακοίνωση του:

«Με μεγάλη μου λύπη σας ανακοινώνω ότι δεν θα μπορέσω να συμμετάσχω στους αγώνες τηςστο, καθώς την ίδια ακριβώς περίοδο διεξάγεται ένα πολύ σημαντικό για την καριέρα μου τουρνουά και θα χρειαστεί να επικεντρώσω όλες μου τις δυνάμεις στην προετοιμασία και τη συμμετοχή μου σε αυτό.Λυπάμαι ιδιαίτερα γιατί η στήριξη και η αγάπη σας για τηναλλά και εμένα προσωπικά με γεμίζουν πάντα με δύναμη και κίνητρο. Για αυτό ανυπομονώ να επιστρέψω το συντομότερο στις υποχρεώσεις μου με την Εθνική και να αγωνιστώ για τη χώρα μας, αμέσως μόλις οι συνθήκες το επιτρέψουν.Είμαι βέβαιος ότι ηθα δώσει τον καλύτερό της εαυτό και θα παλέψει μεΚαλή επιτυχία, Στέφανος».

