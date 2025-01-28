Άννα Κουρνίκοβα: H πρώην σταρ του τένις σε αναπηρικό καροτσάκι

Ανησυχία στους θαυμαστές της, προκάλεσαν τα φωτογραφικά καρέ της διάσημης παίκτριας τένις Άννας Κουρνίκοβα να πραγματοποιεί βόλτα πάνω σε αναπηρικό καροτσάκι, σε εμπορικό κέντρο του Μαϊάμι, το περασμένο Σαββατοκύριακο

Η εμβληματική αθλήτρια με καταγωγή από τη Ρωσία, φορούσε παράλληλα ορθοπεδική μπότα στο δεξί της πόδι.

Παρά το γεγονός ότι δεν έχει γίνει ακόμα γνωστό τι ακριβώς έχει συμβεί στην πρώην σταρ του τένις, και ειδικότερα το πότε θα μπορέσει να περπατήσει ξανά, η εν λόγω μπότα, σημειώνει η Sun, συνήθως χρησιμοποιείται μετά από επεμβάσεις.

Μαζί της ήταν μια φίλη της αλλά και οι κόρες της Λούσι και Μαρία.

Πηγή: skai.gr

