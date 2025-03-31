Στην 6η θέση της Ανατολής έπεσαν οι Μπακς, οι οποίοι ηττήθηκαν (145-124) τα ξημερώματα από τους Χοκς μέσα στο «Fiserv Forum» και γνώρισαν την τέταρτη διαδοχική τους ήττα στα τελευταία ματς στο NBA.

Οι Χοκς, οι οποίοι παλεύουν για την 7η θέση ενόψει των play-in, πραγματοποίησαν μία από τις καλύτερες εμφανίσεις τους φέτος στη Λίγκα, ενώ τα «ελάφια» δείχνουν πως δεν μπορούν να συνέλθουν από τα αρνητικά αποτελέσματα.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο πέτυχε 31 πόντους (11/17 δίποντα, 9/14 βολές), μάζεψε 9 ριμπάουντ και μοίρασε 5 ασίστ, ενώ είχε 1 κλέψιμο, 5 λάθη και 3 φάουλ σε 30:26.

Μία από τις καλύτερες εμφανίσεις του στο Μιλγουόκι πραγματοποίησε ο Κέβιν Πόρτερ που σκόραρε 28 πόντους (5/7 δίποντα, 3/5 τρίποντα, 9/9 βολές, 4 ριμπάουντ, 5 ασίστ) και ο Κάιλ Κούζμα είχε 25 (4/8 δίποντα, 4/9 τρίποντα, 5/6 βολές, 6 ριμπάουντ), ενώ από 10 πόντους είχαν ο Ρόλινς (2 τρίποντα, 4 ριμπάουντ, 5 ασίστ) και Τρεντ (1/6 τρίποντα, 5/5 βολές).

Πρώτος σκόρερ του αγώνα ήταν ο Ζακαρί Ρισασέ που έκανε season-high με 36 πόντους, ενώ ο Ντάισον Ντάνιελ πρόσθεσε 22 πόντους (είχε και 5 κλεψίματα), ενώ ο Τρέι Γιανγκ έκανε double-double με 19 πόντους και ισάριθμες ασίστ και ο Ζορζ Νιάνγκ είχε 17 πόντους για τους Χοκς.

