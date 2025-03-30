Επίδειξη κυριαρχίας από τον Ολυμπιακό- Δεν μπορούσε όσο και αν ήθελε ο Παναθηναϊκός

Ο Ολυμπιακός ξεκαθάρισε (και) από την έναρξη των Playoffs της Stoiximan Super League πως το φετινό πρωτάθλημα δεν θα το αφήσει σε κανέναν και δεν θα δώσει σε κανέναν το περιθώριο να ελπίσει σε κάτι. Το 4-2 επί του Παναθηναϊκού αυτό ακριβώς υποδηλώνει, με τους «πράσινους» να δείχνουν μεν μαχητικότητα και αντίδραση σε ορισμένα μικρά διαστήματα, αλλά δεν ήταν σε καμία περίπτωση αρκετό όλο αυτό.

Οι «ερυθρόλευκοι» απέχουν πλέον ελάχιστα βήματα για τη μαθηματική εξασφάλιση του φετινού τίτλου, στον εορτασμό των 100 ετών από την ίδρυσή του, με το «τριφύλλι» να μπαίνει σε μια… ανελέητη μάχη για τη 2η θέση μαζί με τον ΠΑΟΚ και την ΑΕΚ…. Αποβλήθηκε ορθά στις καθυστερήσεις και χάνει το ντέρμπι με την «Ένωση» ο Φώτης Ιωαννίδης.

Το ματς:

Σοκαριστικό ξεκίνημα. Για αμφότερες τις πλευρές. Ακόμα και για τον Ολυμπιακό που σε ένα τέτοιο ντέρμπι ξεκίνησε με γκολ σε λιγότερο από 50’’ με την… ευχή των οπαδών του ν’ αποτελέσει αυτό σημάδι για τη συνέχεια με επιβολή έναντι του «αιωνίου». Και φυσικά, το ίδιο ίσχυσε για τον Παναθηναϊκό που υπέστη ό,τι χειρότερο μπορούσε να σκεφτεί σε ένα τέτοιο ματς, σε μια τέτοια έδρα. Ο Ντραγκόφσκι από το γύρισμα του Ίνγκασον αδιαφόρησε για το πρέσινγκ του Γιάρεμτσουκ και το πλήρωσε ακριβά με την προβολή και το 1-0. Και σαν να μην έφτανε αυτό, ο Τσικίνιο στο 16ο λεπτό έκανε και το 2-0, από το οποίο θα μπορούσε να μην υπάρξει επιστροφή για το «τριφύλλι».

Ο τρόπος που ο Ολυμπιακός κυνήγησε με… λύσσα την κατοχή, που έκλεψε ο Γκαρθία, που προώθησε την μπάλα ο Μουζακίτης και η έμπνευση του Πορτογάλου σκόρερ για το «τούνελ» στον Αράο και το άψογο τελείωμα, έβαλε Βιτόρια και παίκτες με την πλάτη στον τοίχο. Οι Πειραιώτες είναι δεδομένο ότι δεν θα μπορούσαν να φανταστούν έναν τόσο… απόλυτο και αποτελεσματικό μονόλογο στην αναμέτρηση. Η κατάσταση χρειαζόταν ψυχραιμία από τους φιλοξενούμενος και ανάλογη συνέχεια από τους γηπεδούχους. Και πάλι έγινε η διαφορά από μια συνθήκη που δεν θα μπορούσε κάποιος να περιμένει.

Ο χώρος που βρήκε ο Μλαντένοβιτς από αριστερά στο 25’ και το υπέροχο σουτ για τη μείωση του σκορ και το 2-1, προκάλεσε νέο σκηνικό. Ο

Παναθηναϊκός βρήκε τη στιγμή που ευχόταν να του δώσει ψυχολογία και καλύτερη σκέψη. Προφανώς πάλι συνέχισε να κάνει λάθη, αλλά όχι αμυντικά ώστε να διατρέξει κινδύνους. Την ίδια ώρα, ο Ολυμπιακός δυσκολευόταν απέναντι στην πεντάδα της άμυνας του Παναθηναϊκού. Και σχεδόν σε κάθε προσπάθειά τους, οι «ερυθρόλευκοι» έβρισκαν μπροστά τον φοβερό και ασταμάτητο – ναι, δεν είναι καν είδηση πια – Μανώλη Σιώπη. Εκείνοι που ήταν εκτός κλίματος εντελώς ήταν οι Ιωαννίδης και Σφιντέρσκι, όσο κι αν είχαν διάθεση και τρεξίματα για να φύγουν μπροστά…

Στο πρώτο ημίχρονο ήταν 40κάτι δευτερόλεπτα, στο δεύτερο ήταν 5 λεπτά. Τόσα χρειάστηκε ο Ολυμπιακός για ν’ ανακτήσει το αβαντάζ των δύο γκολ κόντρα στον Παναθηναϊκό, να του επηρεάσει ξανά την ψυχολογία και να ξαναμπεί σε ρόλο ασφαλούς οδηγού στη διαδρομή μέχρι την εξασφάλιση της νίκης. Ο Ροντινέι από δεξιά γέμισε μετά από λάθος του Γέντβαϊ, ο τελευταίος έχασε και τον Γιάρεμτσουκ στην περιοχή και ο στράικερ του Ολυμπιακού σκόραρε ξανά για το 3-1 στο 51ο λεπτό. Και πάλι το ντέρμπι δεν… τελείωσε. Και πάλι οι Πειραιώτες αδυνατούσαν να επιβληθούν και να δείξουν ότι δεν θα έδιναν δικαιώματα. Και μπορεί να φαινόταν πως είχαν τον έλεγχο, αλλά δεν αντιμετώπιζαν τις επιθέσεις των «πράσινων» όσο αποτελεσματικά έφταναν εκείνοι στα δίχτυα του Ντραγκόφσκι.

Στο 57’ κι ενώ ο Ιωαννίδης είδε τον Μλαντένοβιτς που μπορούσε να σκοράρει σε κενή εστία, επέλεξε να τελειώσει ανεπιτυχώς μια φάση μόνος του, όμως, ο Έλληνας επιθετικός θα έβρισκε το γκολ που έψαχνε. Πρώτα, ο Σφιντέρσκι είδε τον Τζολάκη να κάνει απίθανη απόκρουση στο 70’ με το δεξί χέρι σε «κανονιά», αλλά ο Γκαρθία έβαλε πάλι στο ματς το «τριφύλλι» με το πέναλτι στον Ουναΐ. Ο Ιωαννίδης (που αποβλήθηκε ορθά στις καθυστερήσεις με δεύτερη κίτρινη) μείωσε στο 75’, ο Κωστούλας 83’ «καθάρισε» με κεφαλιά από νέα σέντρα του Ροντινέι νικώντας στον αέρα τον αρχηγό του Παναθηναϊκού και αυτή τη φορά δεν υπήρχε νέα επαναφορά της ομάδας του Βιτόρια.

MVP: Ο Γιάρεμτσουκ κερδίζει τον τίτλο αυτόν με τα δυο γκολ που πέτυχε, τον τρόπο με τον οποίο το έκανε και το timing στο οποίο βρήκε τον δρόμο προς τα δίχτυα. Με το πρέσινγκ στον Ντραγκόφσκι στα 40... κάτι δευτερόλεπτα και με τη συμμετοχή & εκτέλεση στο 51' για το προσωρινό 3-1.

Η «σφυρίχτρα»: Ο Ομπρένοβιτς φρόντισε να κάνει τη δουλειά του με τρόπο που δεν τον έφερε στα... φώτα. Αποφάσιζε ορθά, το ίδιο έκανε και στη φάση του πέναλτι που κέρδισαν οι «πράσινοι» με τον Γκαρθία ν' ανατρέπει τον Ουναΐ και γενικά ο ρέφερι της αναμέτρησης δεν άφησε να του ξεφύγει ο έλεγχος.

