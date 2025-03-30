Μυθική ανατροπή του ΠΑΟΚ στη Φιλαδέλφεια

Ατσάλινος ΠΑΟΚ στην OPAP Arena, γύρισε από το εις βάρος του 2-0 και πήρε την πρώτη του νίκη στο νέο γήπεδο της ΑΕΚ, επικρατώντας 3-2 της Ένωσης για την πρεμιέρα των playoffs της Stoiximan Super League.

Μια νίκη που τον έβαλε γερά στο παιχνίδι της δεύτερης θέσεις, καθώς ανέβηκε στους 49 βαθμούς και ταυτόχρονα στέρησε κάθε πιθανότητα της ομάδας του Ματίας Αλμέιδα για τον τίτλο, η οποία έμεινε στους 53.

Ανεξήγητη κατάρρευση μετά το 2-0 από την ΑΕΚ, η οποία μέχρι εκείνη την στιγμή δεν απειλούνταν από τον «δικέφαλο του βορρά», ο οποίος όμως μόλις μύρισε... αίμα, έκανε την αντεπίθεσή του και έφυγε από τη Νέα Φιλαδέλφεια με το μεγάλο διπλό!

Στο... μυαλό των κόουτς:

Αρκετές εκπλήξεις επεφύλασσε ο Ματίας Αλμέιδα, ο οποίος παρέταξε την ΑΕΚ με τον Μπρινιόλι κάτω από τα δοκάρια και τους Ρότα, Βίντα, Μουκουντί και Γκατσίνοβιτς στην τετράδα της άμυνας. Μάνταλος με Γιόνσον η δυάδα στα χάφ, με τον Λιούμπισιτς μπροστά τους. Στο δεξί άκρο της επίθεσης ο Λαμέλα, στο αριστερό ο Πινέδα και στην κορυφή ο Πιερό.

Ίδιο σύστημα και για τον Ραζβάν Λουτσέσκου, ο οποίος είχε να διαχειριστεί τα προβλήματα στο δεξί άκρο της άμυνας. Κάτω από τα γκολπόστ ξεκίνησε ο Κοτάρσκι, με τους Κετζιόρα, Βιετέσκα, Μιχαηλίδη και Μπάμπα να απαρτίζουν την τετράδα στην άμυνα. Οζντόεφ με Σβαμπ στα χαφ, στο δεξί φτερό ο Ζίβκοβιτς, στο αριστερό ο Κωνσταντέλιας και ο Κάμαρα πίσω από τον προωθημένο Σαμάτα.

Το ματς:

Δυνατό ξεκίνημα από την ΑΕΚ, η οποία από το… καλησπέρα έδειξε πως θέλει να μπει σε ρόλο οδηγού του ρυθμού και να αναλάβει τα ηνία του αγώνα, έχοντας την μπάλα στα πόδια της. Εξού και η παρουσία του Μάνταλου στο παιχνίδι, ο οποίος είχε ρόλο οργανωτή, ήταν αυτός που έπαιρνε την μπάλα από τα στόπερ και έθετε τον ρυθμό.

Η πρώτη καλή στιγμή για την Ένωση ήρθε μόλις στο 2ο λεπτό, με τον Μάνταλο να εκτελεί το φάουλ λίγο κάτω από το κέντρο και να βρίσκει τον Πιερό στο δεύτερο δοκάρι, ο οποίος ολομόναχος έκανε τσαφ στην προσπάθειά του να σουτάρει με τη μία. Η συνεργασία του Έλληνα μέσου με τον Αϊτινό χαφ συνέβη αρκετές φορές στο πρώτο μέρος, καθώς ο Μάνταλος πότε τον έψαχνε στην πλάτη της άμυνας του ΠΑΟΚ -που ήταν πολύ ψηλά στο γήπεδο- και πότε για να σπάσει την μπάλα ο θηριώδης φορ σε κάποιον συμπαίκτη.

Πέρα από την ανωτερότητά ωστόσο, η ΑΕΚ δεν κατάφερνε να δημιουργήσει κάποια επικίνδυνη φάση. Και αφού δεν μπορούσε η ίδια, το έκανε ο Ζίβκοβιτς, ο οποίος έκανε λάθος γύρισμα προς τα πίσω, βγάζοντας τον Πινέδα ουσιαστικά τετ-α-τετ με τον Κοτάρσκι. Ο Μεξικανός πέρασε τον Κροάτη γκολκίπερ, ανατράπηκε μέσα στην περιοχή κερδίζοντας το πέναλτι και ο Μάνταλος στο 22’ το εκτέλεσε εύστοχα, ανοίγοντας το σκορ.

