Τι κι αν ο Γιάννης Αντετοκούνμπο απουσίαζε λόγω ενοχλήσεων στο αριστερό γόνατο; Οι Μπακς έδειξαν πως μπορούν να τα καταφέρουν και χωρίς τον ηγέτη τους νικώντας με 120-110 τους Γουόριορς στο Μιλγουόκι και ανεβαίνοντας στο 4-1.

Ο Ράιαν Ρόλινς έκανε ρεκόρ καριέρας σε δεύτερο σερί ματς με 32 πόντους έχοντας 5/7 τρίποντα και 8 ασίστ. Ο Μάιλς Τέρνερ πρόσθεσε 17 και ο Κόουλ Άντονι άλλους 16 για τα «ελάφια», ενώ δεν χρησιμοποιήθηκε ο Θανάσης Αντετοκούνμπο.

Για τους Γουόριορς, που υποχώρησαν στο 4-2, ο Στεφ Κάρι είχε 27 πόντους με 4/10 τρίποντα, ενώ Τζόναθαν Κουμίνγκα με 24 και Τζίμι Μπάτλερ με 23 πόντους ακολούθησαν.

Οι Θάντερ συνέτριψαν 127-108 τους Γουίζαρντς και έκαναν το 6/6, με 31 πόντους και 7 ασίστ του Σέι Γκίλτζους-Αλεξάντερ, ενώ από 20 πόντους είχαν οι Αϊζέια Τζο και Άτζεϊ Μίτσελ. Αήττητοι συνεχίζουν και οι Σπερς (5-0), που επιβλήθηκαν 107-101 των Χιτ με ένα ακόμη μεγάλο ματς από τον Βίκτορ Γουεμπανιαμά, ο οποίος είχε 27 πόντους, 18 ριμπάουντ, 6 ασίστ και 5 τάπες. Τέλος, το Ορλάντο πέρασε με 123-107 από την Σάρλοτ με 21 πόντους του Φραντς Βάγκνερ και με τους Πάολο Μπανκέρο και Άντονι Μπλακ να συμπληρώνουν από 20.

