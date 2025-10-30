Η Βιλερμπάν δεν κατέβηκε ποτέ στη «Zalgirio Arena», δεν μπήκε ποτέ στο πνεύμα του παιχνιδιού και παραδόθηκε στην υπερηχητική Ζάλγκρις, η οποία ισοπέδωσε τους Γάλλους με το εκκωφαντικό 96-59 για την 8η αγωνιστική της Euroleague, πετυχαίνοντας την 6η της νίκη στη σεζόν και κάνοντας το 2/2 στη «διαβολοβδομάδα».

Φοβερός για ακόμα ένα ματς ο Φρανσίσκο, ο οποίος αγωνίστηκε κάτι λιγότερο από 20 λεπτά και κατάφερε να πετύχει 15 πόντους, μοιράζοντας παράλληλα 7 ασίστ. Από κοντά και ο Μόουζες Ράιτ με 14 πόντους και 7 ριμπάουντ, ενώ την καλύτερή του φετινή εμφάνιση έκανε ο Σιρβίντις με 10 πόντους και 17 πόντους στο σύστημα αξιολόγησης.

Από την άλλη, ο Γουότσον είχε 14 πόντους για τη Βιλερμπάν, η οποία έπεσε στο 2-6 και βρίσκεται σε... αναμμένα κάρβουνα για τον τραυματισμό του Νάντο Ντε Κολό, που αποχώρησε στο πρώτο ημίχρονο.

Η Ζάλγκρις ξεκίνησε με το πόδι στο γκάζι και με τον Φρανσίσκο να συνεχίζει από εκεί που το άφησε κόντρα στη Βίρτους Μπολόνια, ανέλαβε την μπαγκέτα στην οργάνωση. Ο Γάλλος γκαρντ σε μόλις 12 λεπτά παρουσίας του στο παρκέ στο πρώτο μέρος είχε 6 πόντους και 6 ασίστ, με τον Μόουζες Ράιτ να κάνει… πλάκα στο καλάθι της Βιλερμπάν, με 12 πόντους μέχρι την ανάπαυλα.

Πολύ καλή και η παρουσία του Σιρβίντις που έδινε πολλές βοήθειες, ενώ στο ντεμπούτο στην Ευρωλίγκα, ο 18χρονος Μικαλάουσκας σκόραρε με τρίποντο την πρώτη φορά που ακούμπησε την μπάλα! Η ομάδα του Πουπέ δεν μπορούσε με τίποτα να ακολουθήσει τον ρυθμό των γηπεδούχων, ενώ είχε και την ατυχία να χάσει τον Ντε Κολό λίγο πριν το ημίχρονο, με το 48-35 να αποτυπώνει πλήρως την εικόνα του.

Με τον Ντε Κολό να μην είναι διαθέσιμος στο υπόλοιπο του ματς, η Βιλερμπάν απλώς παραδόθηκε στις ορέξεις της υπερηχητικής Ζάλγκιρις. Με συνεχόμενα τρίποντα ο Φρανσίσκο πέτυχε 9 γρήγορους πόντους, οι Λιθουανοί γυρνούσαν την μπάλα και έβγαζαν μονίμως ελεύθερα σουτ και έτσι η διαφορά εκτοξεύτηκε στους 29 πόντους, χάρη στο επιμέρους 25-9 της περιόδου.

Όπως είναι λογικό το ματς είχε κριθεί στο τελευταίο δεκάλεπτο και το μόνο που απέμενε είναι το τελικό σκορ, με τη Ζάλγκιρις να συνεχίζει να πυροβολεί με μεγάλη ευστοχία από τα 6.75 μ. (9/17, 52.9%) και να βρίσκει άνετα καλάθια από κοντά (46 πόντους μέσα από τη ρακέτα). Από την άλλη οι Γάλλοι όχι μόνο ήταν άστοχοι (39% δίποντα, 20.7% τρίποντα), αλλά δεν μπορούσαν να κάνουν οτιδήποτε σωστό στο παρκέ. Η διαφορά όλο και αυξανόταν και έτσι η ομάδα του Μασιούλις έφτασε στην 6η της νίκη στη σεζόν με το εντυπωσιακό 96-59.

Τα δεκάλεπτα: 26-15, 48-35, 73-44, 96-59.

