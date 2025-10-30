Euroleague: «Καυτός» Ερυθρός Αστέρας, λύγισε τη Μακάμπι 99-92, με απίθανο Μίλερ-ΜακΙντάιρ

Ο Ερυθρός Αστέρας έχοντας σε εξαιρετική μέρα τους Μίλερ-ΜακΙντάιρ και Μονέκε επικράτησε 99-92 της Μακάμπι Τελ Αβίβ, έφτασε τις έξι σερί νίκες στην Ευρωλίγκα και βελτίωσε το ρεκόρ του σε 6-2!

Ο Ερυθρός Αστέρας έχοντας πρωταγωνιστές το δίδυμο Μίλερ-ΜακΙντάιρ και Μονέκε οι οποίοι σημείωσαν μαζί 39 πόντους, επικράτησε 99-92 της Μακάμπι Τελ Αβίβ. Οι Σέρβοι που έχουν πλέον ρεκόρ 6-2, σημείωσαν την έκτη συνεχόμενη νίκη τους και βύθισαν τους Ισραηλινούς στις τελευταίες θέσεις με 2-6 μετά από οκτώ αγώνες στην Ευρωλίγκα.

Πρώτος σκόρερ των νικητών με 23 πόντους ο Μίλερ-ΜακΙντάιρ, οποίος έκανε double-double με 12 ασίστ και 4 ριμπάουντ με άξιο συμπαραστάτη του τον Μονέκε με 16 πόντους και 8 ριμπαούντ. Για την Μακάμπι Τελ Αβίβ ξεχώρισε ο Χορντ με 20 πόντους.

Το παιχνίδι ήταν αρκετά ισορροπημένο στα πρώτα λεπτά με τις δύο ομάδες να απαντάνε η μια στην άλλη κυρίως με σουτ τριών πόντων (8-8). Μετά τα τα πρώτα αναγνωριστικά λεπτά ο Ερυθρός Αστέρας ξέφυγε με +7 (18-11) 5’ 50’’ πριν το τέλος της πρώτης περιόδου με τα τρίποντα των Μιλιένοβιτς και Μίλερ-ΜακΙντάιρ, με τον Αμερικανό να είναι καθοριστικός από την αρχή σε μοίρασμα και σκοράρισμα. Μονέκε και Μίλερ-ΜακΙντάιρ με συνεχείς επιθέσεις στο καλάθι έγραψαν το 22-15 με πέντε λεπτά να υπολείπονται. Η Μακάμπι Τελ Αβίβ αδυνατούσε να σταματήσει τους Σέρβους τόσο κάτω από το καλάθι όσο και από την γραμμή του τρίποντου και σε συνδυασμό με τη δική τους αστοχία η διαφορά εκτοξεύτηκε στο +12 (29-17) 2’ 44’’ πριν το τέλος. Οι Ισραηλινοί βελτιώνοντας την άμυνα τους και με σύμμαχο τα κερδισμένα φάουλ και τα επιθετικά ριμπάουντ κατάφεραν να μειώσουν στο τέλος της πρώτης περιόδου σε 26-33.

Η αδυναμία των τυπικά γηπεδούχων να σταματήσουν τον επιθετικό ίστρο του Ερυθρού Αστέρα ήταν αισθητή με τη διαφορά να πηγαίνει πάλι σε διψήφια νούμερα 42-31 και το δίδυμο των Μονέκε και Μίλερ-ΜακΙντάιρ να σημειώνει μαζί 24 πόντους επτά λεπτά πριν το τέλος του πρώτου μέρους. Με τον Χορντ και να έχει σε εκείνο το σημείο ήδη 13 πόντους η ομάδα του Κάτας μείωσε και πάλι σε μονοψήφιο νούμερο τη διαφορά (39-47), όμως από εκείνο το σημείο οι τυπικά φιλοξενούμενοι έτρεξαν επιμέρους 9-3, παίρνοντας το μεγαλύτερο τους προβάδισμα (56-42) με 2’ 52’’ να απομένουν. Ένα σερί 6-0 της ομάδας του Κάτας για το 48-56, σταμάτησε από το Νταβίντοβατς, ο οποίος μετά από μια ακόμα ασίστ (7) του μαγικού Μίλερ-ΜακΙντάιρ, διαμόρφωσε το σκορ του πρώτου μέρους στο 48-58.

Το δεύτερο μέρος ξεκίνησε με την Μακάμπι να κάνει μια προσπάθεια να μειώσει τη διαφορά. Με τον Σόρκιν να σημειώνει δίποντο και τον Καυτό Χορντ να ευστοχεί σε σουτ για τρείς οι Ισραηλινοί κατάφεραν να μειώσουν και πάλι σε απόσταση επτά πόντων (54-61). Ο Κάλινιτς με δύο ελεύθερες βολές έδωσε ανάσα στους φιλοξενούμενους, όμως ο Γουόκερ κατάφερε με πέντε προσωπικούς πόντους να μειώσει στο 59-63 με έξι λεπτά να απομένουν για το τέλος της τρίτης περιόδου. Ο Ερυθρός Αστέρας συνέχισε να αντιστέκεται στην αντεπίθεση της ομάδας του Κάτας και με σύμμαχο την ευστοχία στις ελεύθερες βολές και τα καλάθια του Μίλερ-ΜακΙντάιρ ανέβασε και πάλι τη διαφορά στο +11 (74-63). Ένα γρήγορο 4-0 των γηπεδούχων έκοψε τη φόρα των «ερυθρόλευκων» και έφερε το ματς πάλι σε απόσταση επτά πόντων (67-74) δύο λεπτά πριν το τέλος της τρίτης περιόδου. Στον εναπομείναντα χρόνο δεν άλλαξαν πολλά με το σκορ να διαμορφώνεται στο 71-77.

Στα πρώτα λεπτά του τελευταίου δεκαλέπτου ο Ερυθρός Αστέρας υπέστη καθίζηση και η Μακάμπι, τρέχοντας αναπάντητο σερί εννέα πόντων με τους Κλαρκ Μπρίσετ και Λιφ να πετυχαίνουν σημαντικά καλάθια, πέρασε μπροστά με 78-77. Οι γηπεδούχοι κόλλησαν στην επίθεση και αυτό έδωσε το δικαίωμα στους Σέρβους να περάσουν και πάλι μπροστά στο σκορ με 84-81 4’ 50’’ πριν το τέλος. Η ομάδα του Ομπράντοβιτς, παρά την πίεση της Μακάμπι, βρήκε τις λύσεις με καλάθια του Ιζούντου και έχτισε διαφορά 4 πόντων (92-88). Η αστοχία των γηπεδούχων συνεχίστηκε, ενώ από την άλλη πλευρά ο Ιζούντου συνέχισε να δίνει λύσεις με τον Ερυθρό Αστέρα να παίρνει αέρα έξι πόντων (94-88) 1' 46'' για την ολοκλήρωση του αγώνα. Το τρίποντο του Ντόμπριτς δευτερόλεπτα πριν από τη λήξη του αγώνα έκοψε τα φτερά των Ισραηλινών που είδαν το σκορ να πηγαίνει στο 97-89. Τίποτα δεν άλλαξε ως το τέλος με την ομάδα του Ομπράντοβιτς να παίρνει το ροζ φύλλο αγώνα με 99-92



Τα δεκάλεπτα: 26-33, 48-58, 71-77, 99-92

