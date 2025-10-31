Επιστρέφει στην έδρα της η Φενέρμπαχτσε για τη EuroLeague από 1η Δεκεμβρίου μετά την κατάπαυση του πυρός στη Γάζα

Η πρωταθλήτρια μπάσκετ της EuroLeague, Φενέρμπαχτσε, θα φιλοξενήσει τις ισραηλινές ομάδες Μακάμπι Τελ Αβίβ και Χάποελ Τελ Αβίβ στις 11 και 13 Νοεμβρίου στο Μόναχο, λόγω των μέτρων ασφαλείας που έχουν ληφθεί από τις τουρκικές αρχές, όπως ανακοίνωσε η ομάδα της Κωνσταντινούπολης.

Η Φενέρμπαχτσε είχε ήδη μεταφέρει δύο εντός έδρας αγώνες εναντίον της Μακάμπι την περασμένη σεζόν στη Λιθουανία.

Από τότε που η τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς ξεκίνησε τον πόλεμο στη Γάζα εισβάλλοντας στο Ισραήλ τον Οκτώβριο του 2023, οι ισραηλινοί σύλλογοι στην EuroLeague και EuroCup έχουν δώσει τους εντός έδρας αγώνες τους στο εξωτερικό.

Ωστόσο, μετά τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός της 10ης Οκτωβρίου, οι σύλλογοι της EuroLeague συναντήθηκαν την περασμένη εβδομάδα και «ενέκριναν την πρόταση για επιστροφή των αγώνων στο Ισραήλ από την 1η Δεκεμβρίου 2025», αναφέρει η EuroLeague.

Η Μακάμπι Τελ Αβίβ, έξι φορές νικήτρια της διοργάνωσης, και η Χάποελ Τελ Αβίβ αγωνίζονται στην EuroLeague αυτή τη σεζόν, ενώ η Χάποελ Ιερουσαλήμ βρίσκεται στο EuroCup δεύτερης κατηγορίας.

Η Φενέρμπαχτσε Μπέκο και η Αναντολού Εφές είναι δύο κορυφαίες τουρκικές ομάδες που διαμαρτυρήθηκαν για την απόφαση της EuroLeague να επιτρέψει για άλλη μια φορά στις ισραηλινές ομάδες να φιλοξενήσουν εντός έδρας αγώνες ευρωπαϊκών διοργανώσεων στο Ισραήλ.

Πηγή: skai.gr

