Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Μπάκετ γυναικών: Οι πράσινες αμαζόνες πήραν το πρώτο ντέρμπι της χρονιάς - 62-55 τον Ολυμπιακό

Με τις Σταμολάμπρου και Ντίξον να πραγματοποιούν εξαιρετική εμφάνιση, στο «Παύλος Γιαννακόπουλος» για τη 2η αγωνιστική της Α1 μπάσκετ Γυναικών

Μπάσκετ

Το πρώτο «ντέρμπι αιωνίων» στην Α1 μπάσκετ Γυναικών... βάφτηκε πράσινο!

Με την Άννα-Νίκη Σταμολάμπρου και την Ελίζαμπεθ Ντίξον να πραγματοποιούν εξαιρετικές εμφανίσεις, ο Παναθηναϊκός επικράτησε με 62-55 του Ολυμπιακού στο Κλειστό «Παύλος Γιαννακόπουλος» για τη 2η αγωνιστική του πρωταθλήματος.

Μετά από ένα ισορροπημένο πρώτο ημίχρονο (32-29), οι «πράσινοι» κατάφεραν να γείρουν την πλάστιγγα υπέρ τους χάρη σε ένα πολύ καλό επιθετικά τρίτο δεκάλεπτο, φτάνοντας μέχρι και στο +13 (62-49) στα μέσα της τέταρτης περιόδου.

Κορυφαία για την ομάδα της Βασιλείας Γκουζίνη, ήταν η Ντίξον με ένα εντυπωσιακό double-double 16 πόντων και ισάριθμων ασίστ, με τη Σταμολάμπρου να πετυχαίνει 19 πόντους.

Για τις «ερυθρόλευκες», που έπεσαν στο 1-1, ξεχώρισε η Χριστινάκη με 17 πόντους.

Το ματς:

Ο Παναθηναϊκός μπήκε πιο δυνατά στο ματς και προηγήθηκε με 6-2 στο πρώτο δίλεπτο του ντέρμπι. Ο Ολυμπιακός απάντησε και με πέντε πόντους της Σπυριδοπούλου προσπέρασε για το 6-7 στο 5', προτού η Ντίξον βγει μπροστά για τις γηπεδούχες και με απανωτά καλάθια, δώσει εκ νέου το προβάδισμα στις «πράσινες» για το 10-9, ένα λεπτό αργότερα. Στο τελευταίο δίλεπτο της περιόδου, οι «ερυθρόλευκες» βρήκαν δύο σερί τρίποντα της Χριστινάκη για το 12-17, με την Τσβίτκοβιτς να διαμορφώνει το 14-17 του δεκαλέπτου.

Με το πρώτο τρίποντο του Παναθηναϊκού στο ματς να έρχεται από την Καρακασίδου στο 11', οι «πράσινες» ισοφάρισαν σε 19-19. Μάλιστα, λίγο αργότερα, η Σταμολάμπρου ευστόχησε και εκείνη πίσω από τα 6,75μ. για το νέο προβάδισμα (22-19) ένα λεπτό αργότερα. Η καλή άμυνα του Παναθηναϊκού στο μεγαλύτερο διάστημα της δεύτερης περιόδου, επέτρεψε στην ομάδα της Βασιλείας Γκουσίνη να ανεβάσει τη διαφορά για πρώτη φορά στο +7 (32-25) στο 18', με τον Ολυμπιακό να μειώνει τη διαφορά στο φινάλε για το 32-29 του ημιχρόνου.

Διαφορετικό ήταν το σκηνικό στις αρχές του δευτέρου ημιχρόνου, εκεί όπου αμφότερες οι ομάδες έπαιξαν πιο επιθετικά βελτιώνοντας τα ποσοστά τους, με αποτέλεσμα να ανοίξει ο ρυθμός του αγώνα. Με την Άννα Σταμολάμπρου να πραγματοποιεί εξαιρετικό τρίτο δεκάλεπτο με 10 πόντους, ο Παναθηναϊκός όχι μόνο διατήρησε το πάνω χέρι στο σκορ, αλλά έφτασε ακόμα και στο +12 (49-37) στο 37' Σπυριδοπούλου και Πηλακούτα ήταν εκείνες που βρήκαν τον δρόμο προς το καλάθι και έδωσαν επιθετικές «ανάσες» στον Ολυμπιακό, με το δεκάλεπτο να ολοκληρώνεται με σκορ 54-46.

Κάπως έτσι, σε ένα πολύ κλειστό και δυναμικό ματς, ο Παναθηναϊκός μπήκε με σημαντικό προβάδισμα στην τέταρτη και τελευταία περίοδο. Ένα προβάδισμα που διαχειρίστηκαν εξαιρετικά οι «πράσινες», αφού με επιμέρους σκορ 8-3 στα πρώτα 7 λεπτά του δεκαλέπτου, ανέβασαν τη διαφορά στο +13 (62-49), φτάνοντας έτσι στη νίκη με το τελικό 62-55.
Τα δεκάλεπτα: 14-17, 32-29, 54-46, 62-55.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Παναθηναϊκός Ολυμπιακός μπάσκετ
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
16 0 Bookmark