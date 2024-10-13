Μπάκετ γυναικών: Οι πράσινες αμαζόνες πήραν το πρώτο ντέρμπι της χρονιάς - 62-55 τον Ολυμπιακό

Το πρώτο «ντέρμπι αιωνίων» στην Α1 μπάσκετ Γυναικών... βάφτηκε πράσινο!

Με την Άννα-Νίκη Σταμολάμπρου και την Ελίζαμπεθ Ντίξον να πραγματοποιούν εξαιρετικές εμφανίσεις, ο Παναθηναϊκός επικράτησε με 62-55 του Ολυμπιακού στο Κλειστό «Παύλος Γιαννακόπουλος» για τη 2η αγωνιστική του πρωταθλήματος.

Μετά από ένα ισορροπημένο πρώτο ημίχρονο (32-29), οι «πράσινοι» κατάφεραν να γείρουν την πλάστιγγα υπέρ τους χάρη σε ένα πολύ καλό επιθετικά τρίτο δεκάλεπτο, φτάνοντας μέχρι και στο +13 (62-49) στα μέσα της τέταρτης περιόδου.

Κορυφαία για την ομάδα της Βασιλείας Γκουζίνη, ήταν η Ντίξον με ένα εντυπωσιακό double-double 16 πόντων και ισάριθμων ασίστ, με τη Σταμολάμπρου να πετυχαίνει 19 πόντους.

Για τις «ερυθρόλευκες», που έπεσαν στο 1-1, ξεχώρισε η Χριστινάκη με 17 πόντους.

Το ματς:

Ο Παναθηναϊκός μπήκε πιο δυνατά στο ματς και προηγήθηκε με 6-2 στο πρώτο δίλεπτο του ντέρμπι. Ο Ολυμπιακός απάντησε και με πέντε πόντους της Σπυριδοπούλου προσπέρασε για το 6-7 στο 5', προτού η Ντίξον βγει μπροστά για τις γηπεδούχες και με απανωτά καλάθια, δώσει εκ νέου το προβάδισμα στις «πράσινες» για το 10-9, ένα λεπτό αργότερα. Στο τελευταίο δίλεπτο της περιόδου, οι «ερυθρόλευκες» βρήκαν δύο σερί τρίποντα της Χριστινάκη για το 12-17, με την Τσβίτκοβιτς να διαμορφώνει το 14-17 του δεκαλέπτου.

Με το πρώτο τρίποντο του Παναθηναϊκού στο ματς να έρχεται από την Καρακασίδου στο 11', οι «πράσινες» ισοφάρισαν σε 19-19. Μάλιστα, λίγο αργότερα, η Σταμολάμπρου ευστόχησε και εκείνη πίσω από τα 6,75μ. για το νέο προβάδισμα (22-19) ένα λεπτό αργότερα. Η καλή άμυνα του Παναθηναϊκού στο μεγαλύτερο διάστημα της δεύτερης περιόδου, επέτρεψε στην ομάδα της Βασιλείας Γκουσίνη να ανεβάσει τη διαφορά για πρώτη φορά στο +7 (32-25) στο 18', με τον Ολυμπιακό να μειώνει τη διαφορά στο φινάλε για το 32-29 του ημιχρόνου.

Διαφορετικό ήταν το σκηνικό στις αρχές του δευτέρου ημιχρόνου, εκεί όπου αμφότερες οι ομάδες έπαιξαν πιο επιθετικά βελτιώνοντας τα ποσοστά τους, με αποτέλεσμα να ανοίξει ο ρυθμός του αγώνα. Με την Άννα Σταμολάμπρου να πραγματοποιεί εξαιρετικό τρίτο δεκάλεπτο με 10 πόντους, ο Παναθηναϊκός όχι μόνο διατήρησε το πάνω χέρι στο σκορ, αλλά έφτασε ακόμα και στο +12 (49-37) στο 37' Σπυριδοπούλου και Πηλακούτα ήταν εκείνες που βρήκαν τον δρόμο προς το καλάθι και έδωσαν επιθετικές «ανάσες» στον Ολυμπιακό, με το δεκάλεπτο να ολοκληρώνεται με σκορ 54-46.

Κάπως έτσι, σε ένα πολύ κλειστό και δυναμικό ματς, ο Παναθηναϊκός μπήκε με σημαντικό προβάδισμα στην τέταρτη και τελευταία περίοδο. Ένα προβάδισμα που διαχειρίστηκαν εξαιρετικά οι «πράσινες», αφού με επιμέρους σκορ 8-3 στα πρώτα 7 λεπτά του δεκαλέπτου, ανέβασαν τη διαφορά στο +13 (62-49), φτάνοντας έτσι στη νίκη με το τελικό 62-55.

Τα δεκάλεπτα: 14-17, 32-29, 54-46, 62-55.

