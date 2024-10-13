Η Καρλ Τσάις Ιένα επιβλήθηκε 1-0 στο ντέρμπι της Θουρίγγια απέναντι στην Έρφουρτ, αλλά δεν θα μπορούσε με τίποτα να φανταστεί αυτό που είχαν ετοιμάσει οι φιλοξενούμενοι οπαδοί, προκαλώντας… πρωτότυπη φθορά στο γήπεδο.

Όπως θα δείτε και στο παρακάτω βίντεο, υπήρχε ρολό με μπογιά, με το οποίο οι υποστηρικτές της Έρφουρτ σχημάτισαν τ’ αρχικά του ονόματος της ομάδας στο εσωτερικό μέρος του τοίχου!

The Thüringenderby between fourth tier sides Carl Zeiss Jena and Rot-Weiß Erfurt took place in the local cup yesterday, with Jena winning 1-0.



Erfurt fans left a souvenir for their hosts in the form of club initials FCRWE painted on the away end‘s wall.pic.twitter.com/yYMiq7bDfR — Felix Tamsut (@ftamsut) October 13, 2024

