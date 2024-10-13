Λογαριασμός
Απίθανο σκηνικό στο ντέρμπι της Θουριγγία: Είχαν μπογιά στην εξέδρα κι έβαψαν τον τοίχο (Βίντεο)

Στην 4η κατηγορία της Γερμανίας και στο μεγάλο ντέρμπι της Θουριγγία, οι οπαδοί της Έρφουρτ «πέρασαν» στην εξέδρα ρολά και μπογιές και έβαψαν τον τοίχο

Θουριγγία

Η Καρλ Τσάις Ιένα επιβλήθηκε 1-0 στο ντέρμπι της Θουρίγγια απέναντι στην Έρφουρτ, αλλά δεν θα μπορούσε με τίποτα να φανταστεί αυτό που είχαν ετοιμάσει οι φιλοξενούμενοι οπαδοί, προκαλώντας… πρωτότυπη φθορά στο γήπεδο.

Όπως θα δείτε και στο παρακάτω βίντεο, υπήρχε ρολό με μπογιά, με το οποίο οι υποστηρικτές της Έρφουρτ σχημάτισαν τ’ αρχικά του ονόματος της ομάδας στο εσωτερικό μέρος του τοίχου!

Πηγή: sport-fm.gr

