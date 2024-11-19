Η φετινή «περιπέτεια» του Nations League για την Εθνική ομάδα ολοκληρώθηκε και το πρόσημο είναι άκρως θετικό για το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα. Η Ελλάδα απέναντι σε Ιρλανδία, Φινλανδία και Αγγλία μάζεψε 15 βαθμούς και έμεινε με το… κρίμα, που πήρε τη δεύτερη θέση αντί για την πρώτη. Κάτι, που αν μας το έλεγαν πριν ξεκινήσει η διοργάνωση, θα το αγοράζαμε και θα λέγαμε και «ευχαριστώ».

Η κατακόρυφη βελτίωση της Εθνικής έχει αρκετές εξηγήσεις και εξαρτάται από πολλούς και διαφορετικούς παράγοντες. Το σίγουρο είναι πως πλέον έχει έναν καθολικά αποδεκτό προπονητή και ένα ρόστερ με μπόλικο ταλέντο σε όλες τις γραμμές του γηπέδου.

Βέβαια, η φετινή επιτυχία στο Nations League δεν είναι κάτι τυχαίο, καθώς στα τέσσερα χρόνια ζωής της διοργάνωσης, οι επιδόσεις της «γαλανόλευκης» είναι κατά κύριο λόγο ιδιαίτερα ικανοποιητικές και η αιτία για αυτό έχει ονοματεπώνυμο. Τα εύσημα θα πρέπει να πάνε στον αρχηγό, Τάσο Μπακασέτα.

Ο «capitano» της Εθνικής όταν φοράει το εθνόσημο στο στήθος, ξεπερνάει και τον ίδιο του τον εαυτό και δε όταν η Ελλάδα αγωνίζεται στο Nations League. Όσο υπερβολικό και αν ακουστεί σε πολλούς, ο Μπακασέτας αποτελεί έναν εκ των κορυφαίων ποδοσφαιριστών της διοργάνωσης, με τις επιδόσεις και κυρίως τα νούμερα του.

Το βράδυ της Κυριακής (17/11) η Ελλάδα «κλείδωσε» τη 2η θέση του ομίλου και κυρίως την είσοδο της στο 2ο γκρουπ δυναμικότητας για τα προκριματικά του Μουντιάλ. Η Εθνική πήρε διπλό μέσα στη Φινλανδία (2-0), με τον Μπακασέτα να κάνει την αρχή στο 52ο λεπτό, μετά την εκπληκτική κάθετη του Κουλιεράκη -μία πάσα που από μόνη της θα άξιζε ολόκληρο κείμενο- με τον 31χρονο να εκτελεί ιδανικά για το 1-0.

Με το τέρμα αυτό ο Μπακασέτας έφτασε συνολικά τις 14 συμμετοχές σε γκολ (7 γκολ και 7 ασίστ) σε μόλις 23 εμφανίσεις στην ιστορία της διοργάνωσης και ανέβηκε στην 4η θέση των πιο παραγωγικών ποδοσφαιριστών του Nations League. Κάτι, που μόνο εύκολο δεν είναι, πόσο μάλλον όταν οι υπόλοιποι ποδοσφαιριστές αξίζουν ένα… καράβι εκατομμύρια!

Στην κορυφή της λίστας βρίσκεται το «ρομπότ» της Μάντσεστερ Σίτι, Έρλινγκ Χάαλαντ, ο οποίος με την εθνική Νορβηγίας έχει 22 συμμετοχές σε γκολ (19 γκολ και 3 ασίστ). Δεύτερος έρχεται ο Σέρβος Αλεξάνταρ Μίτροβιτς με 16 (15 γκολ και 1 ασίστ), ενώ τρίτος ο σούπερ σταρ και ασταμάτητη μηχανή παραγωγής ρεκόρ, Κριστιάνο Ρονάλντο που βρίσκεται στις 15 (12 γκολ και 3 ασίστ).

Μετά από αυτούς τους παγκόσμιους αστέρες έρχεται και μπαίνει ο δικός μας Τάσος Μπακασέτας, μαζί με τον Αλεξάντερ Σόρλοθ που έχει τις ίδιες ακριβώς συμμετοχές σε γκολ (7 γκολ και 7 ασίστ), αλλά και ο Βεντάτ Μουρίκι με 10 γκολ και 4 ασίστ.

Ο Μπακασέτας έχει το ιδανικό πακέτο. Διαθέτει την προσωπικότητα, αλλά και την ποιότητα για να ηγηθεί της ομάδας εντός και εκτός των τεσσάρων γραμμών. Αυτή η λίστα στην οποία πρωταγωνιστεί είναι απλώς ένα ψήγμα της επιρροής του.

Οι εμφανίσεις και κυρίως ο τρόπος με τον οποίον χρησιμοποιείται ο Τάσος Μπακασέτας στην Εθνική ομάδα, θα πρέπει να είναι το παράδειγμα προς μίμηση που θα ακολουθήσει και ο Παναθηναϊκός.

Η επιστροφή του στην Ελλάδα είχε πολλά σκαμπανεβάσματα, διότι είχε την ατυχία να πετύχει τον Παναθηναϊκό σε απανωτές μεταβατικές περιόδους από τον Φατίχ Τερίμ, έως και τον Ντιέγκο Αλόνσο. Δύο προπονητές, που δεν κατάφεραν να τον αξιοποιήσουν στον επιθυμητό βαθμό. Ο Μπακασέτας πρέπει να παίζει όσο το δυνατόν πιο κοντά στο τέρμα. Με το ζόρι θεωρείται 10άρι, καθώς τα χαρακτηριστικά του φέρουν περισσότερο σε δεύτερο επιθετικό.

Η ιδέα του Αλόνσο να τον βάλει χαμηλά στο γήπεδο για να φτιάχνει το παιχνίδι, εκ του αποτελέσματος απέτυχε, απενεργοποιώντας του τις επιθετικές αρετές, όπως το σουτ «δυναμίτης», που διαθέτει και το μοίρασμα της μπάλας στους κενούς χώρους με κάθετες και όχι με 40αρες μπαλιές στο πουθενά.

Πλέον με τον Ρούι Βιτόρια οι «πράσινοι» έχουν σκοπό να κάνουν μία νέα αρχή στη σεζόν και ο Πορτογάλος πέρα από την εξέλιξη του αγωνιστικού πλάνου, οφείλει να αναγεννήσει τους Τάσο Μπακασέτα και Φώτη Ιωαννίδη. Δύο βασικά γρανάζια της Εθνικής ομάδας, που ακόμη δυσκολεύονται να βρουν τον εαυτό τους φορώντας τα «πράσινα».

