Με Σκωτία και Σερβία η 4άδα των υποψηφίων αντιπάλων της Ελλάδας στα play off ανόδου στη League A

Η Εθνική Ελλάδας ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις στο Nations League, κάνοντας το βράδυ της Κυριακής (17/11) το καθήκον της στη Φινλανδία. Το «δώρο», ωστόσο, δεν ήρθε από την Ιρλανδία στο άλλο ματς του ομίλου και έτσι η Αγγλία κατέλαβε την πρώτη θέση, αφήνοντας δεύτερη την Ελλάδα.



Όπως είναι γνωστό, η «γαλανόλευκη» θα παίξει διπλούς αγώνες στα playoffs ανόδου της League A με μία εκ των τρίτων ομάδων των τεσσάρων ομίλων του εν λόγου γκρουπ δυναμικότητας. Και απόψε η Ελλάδα έμαθε και τους τέσσερις πιθανούς αντιπάλους της! Ήδη από την Κυριακή ήξερε πως μπορεί να βρει απέναντί της το Βέλγιο, που παρά την ήττα από το Ισραήλ με 1-0, κράτησε την τρίτη θέση στην ισοβαθμία, αλλά και την Ουγγαρία, η οποία υποδέχεται την Τρίτη (19/11) τη Γερμανία, αλλά δεδομένα θα είναι 3η.



Μετά τα αποτελέσματα της Δευτέρας, λοιπόν, στις δύο προστέθηκαν και άλλες δύο: Η Σκωτία, που ξέρανε και έριξε την Πολωνία και η Σερβία, που έμεινε στο 0-0 με τη Δανία! Επομένως οι πιθανοί αντίπαλοί μας είναι η Σκωτία, το Βέλγιο, η Ουγγαρία και η Σερβία!

Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα θα μάθει τον αντίπαλό του στην κλήρωση, που θα γίνει την ερχόμενη Παρασκευή, 22 Νοεμβρίου (για τους αγώνες, που θα διεξαχθούν 20 και 23 Μαρτίου) και ώρα 1 το μεσημέρι!



Τι σημαίνει τώρα για την Εθνική το να ανέβει στη League A του Nations League; Καταρχήν, αν συμβεί αυτό, θα είναι η πρώτη φορά στην ιστορία της διοργάνωσης, που η Ελλάδα θα είναι στην… ελίτ! Ούσα, όμως, στη League A, η Ελλάδα θα έχει πιο εύκολα δεύτερη ευκαιρία για το Euro του 2028. Ενδεικτικό είναι ότι μόλις τρεις από τις 16 ομάδες της League A του προηγούμενου Nations League δεν πέρασαν στο Euro 2024 μέσω των προκριματικών.

Η Εθνική μας τα πήγε εξαιρετικά στην παρθενική της παρουσία στη League B του Nations League, συγκεντρώνοντας 15 βαθμούς και χάνοντας την απευθείας άνοδο στην ισοβαθμία με την Αγγλία.



Ενδεικτικό του πόσο εντυπωσιακή ήταν η συγκομιδή της, το γεγονός ότι μάζεψε περισσότερους πόντους από όλες τις ομάδες των υπόλοιπων ομίλων της κατηγορίας!



Συγκεκριμένα, η Νορβηγία βγήκε πρώτη με 13, η Τσεχία μπορεί μάξιμουμ να φτάσει τους έντεκα και η Τουρκία τους 14. Όλες τους, το πολύ στο -1 από την Ελλάδα, που αν δεν έπεφτε πάνω στα «τρία λιοντάρια», θα είχε ακόμη περισσότερες πιθανότητες για την κατάκτηση της κορυφής.



Υπενθυμίζεται πως η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς έχει όπως και να 'χει εξασφαλισμένη την παρουσία της στα playoffs για την άνοδο στη League A, με Βέλγιο και Ουγγαρία να είναι οι δύο βέβαιοι πιθανοί αντίπαλοι - και τους άλλους δύο να προκύπτουν απόψε, με την κλήρωση να είναι προγραμματισμένη για την προσεχή Παρασκευή (22/11).



Παράλληλα, η Ελλάδα θα είναι στο 2ο γκρουπ δυναμικότητας για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2026, με την εν λόγω κλήρωση να διεξάγεται στις 13 Δεκεμβρίου.

🇬🇷 Greece finished 2nd in Group B2 with five wins in six matches and total of 15 points won!



🔝 🇬🇷 Greece will win more points as 2nd, then any other winner in the remaining three groups in League B of the Nations League! pic.twitter.com/mNrL1XPF93 — Football Rankings (@FootRankings) November 18, 2024

