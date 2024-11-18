Marca: «Σπανούλη και Σκαριόλο εξετάζει η Μονακό για αντικαταστάτη του Ομπράντοβιτς»

Ο Σάσα Ομπράντοβιτς έγινε ο πρώτος προπονητής στη φετινή Ευρωλίγκα, που απολύεται, με τη Μονακό να αναζητά, πλέον, τον διάδοχο του Σέρβου τεχνικού.

Τα ονόματα, φυσικά, που «παίζουν» στα ΜΜΕ, πολλά, δύο, ωστόσο, φαίνεται πως είναι πιο μπροστά στη λίστα των Μονεγάσκων! Το ένα, λοιπόν, είναι του Σέρτζιο Σκαριόλο, που κυκλοφορεί ελεύθερος και φαίνεται να βρίσκεται σε πρώτο πλάνο και το άλλο είναι εκείνο του Βασίλη Σπανούλη.

Ο προπονητής της Εθνικής Ελλάδας δεν βρίσκεται, φυσικά, σε κάποιον σύλλογο μετά την αποχώρησή του από το Περιστέρι το καλοκαίρι και το όνομά του «παίζει» κατά καιρούς για ομάδες Ευρωλίγκας. Πριν από λίγο καιρό, για παράδειγμα, γράφτηκε για την Μπάγερν Μονάχου, ενώ πιο πρόσφατα η Αρμάνι Μιλάνο φαίνεται να τον έβαλε στα ραντάρ της. Ωστόσο, δεν συνέβη το παραμικρό, με τον 42χρονο κόουτς να παραμένει μόνο -για την ώρα- στο «τιμόνι» της «γαλανόλευκης».

