ΑΕΚ: Συνάντηση Μελισσανίδη-Ηλιόπουλου για Μπαλτάκο-Παπαδόπουλο

Σύσκεψη κορυφής στην ΑΕΚ ανάμεσα στον νυν και τον πρώην ιδιοκτήτη της ΠΑΕ!



Η «Δίκη», σε συνέχεια του ρεπορτάζ της για την πρόσληψη του Γιάννη Παπαδόπουλου από τον Ολυμπιακό, αποκαλύπτει ότι απόψε (18/11) υπήρξε συνάντηση του Μάριου Ηλιόπουλου με τον Δημήτρη Μελισσανίδη!

Όπως αναφέρει, λοιπόν, συζητήθηκαν. Θυμίζουμε,Ηλιόπουλος και Μελισσανίδης, εξάλλου, πέρα από τα παραπάνω, έθεσαν επί τάπητος και άλλα θέματα, που αφορούν την ΑΕΚ και γενικότερα το ελληνικό ποδόσφαιρο. Από την πλευρά του κ. Ηλιόπουλος αναζητά λύσεις, θεωρώντας πως η «Ένωση» έχει δεχθεί απανωτά διαιτητικά χτυπήματα, ώστε να μπει ένα τέλος. Η συνάντηση με τον Δημήτρη Μελισσανίδη έγινε και σε αυτό το πλαίσιο, με τους δύο άνδρες να συζητούν γενικότερα για το σκηνικό, που έχει διαμορφωθεί.

