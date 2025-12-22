Βρήκε τον νέο της προπονητή η Μπάγερν Μονάχου!



Με δεδομένη την άσχημη σε γενικές γραμμές παρουσία της ομάδας στο ξεκίνημα της φετινής σεζόν, οι Βαυαροί αποφάσισαν την αποχώρηση του Γκόρντον Χέρμπερτ, ενώ δεν άργησαν να ανακοινώσουν τον αντικαταστάτη του.

Ο λόγος για τον Σβέτισλαβ Πέσιτς, ο οποίος επιστρέφει στον πάγκο της Μπάγερν, μετά από την επιτυχημένη πρώτη θητεία του, κατά τη διάρκεια της οποίας στέφθηκε πρωταθλητής Γερμανίας!



Στα 76 του, ο Πέσιτς, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο έως το τέλος της σεζόν, έχει πίσω του μια πάρα πολύ πλούσια προπονητική καριέρα, με τελευταία του δουλειά σε συλλογικό επίπεδο να είναι αυτή στην Μπαρτσελόνα, τη διετία 2018-20. Το 2021 ανέλαβε την εθνική Σερβίας, από την οποία αποχώρησε πριν από μερικούς μήνες και μετά το τέλος του Eurobasket.

