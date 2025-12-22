Επίσημα στην Ίνγκολσταντ ο Αντζουλάς

Επίσημα ποδοσφαιριστής της Ίνγκολσταντ ο Γιώργος Αντζουλάς. Ο 25χρονος Έλληνας αμυντικός, ο οποίος πριν από μερικές μέρες έμεινε ελεύθερος από τη φινλανδική Ελσίνκι, δεν άργησε να βρει τη νέα του ομάδα, αφού θα συνεχίσει την καριέρα του στη Γερμανία.

«Ανυπομονώ πραγματικά για την πρόκληση. Από την πρώτη κιόλας στιγμή θα δώσω τον καλύτερό μου εαυτό, ώστε να προσαρμοστώ όσο το δυνατόν πιο γρήγορα και να συμβάλω ουσιαστικά στο να πετύχουμε ως ομάδα τα επιθυμητά αποτελέσματα. Περιμένω ήδη με μεγάλη ανυπομονησία την έναρξη των προπονήσεων και τη γνωριμία με τους νέους μου συμπαίκτες και ολόκληρο τον σύλλογο», δήλωσε ο πρώην αμυντικός του Asteras AKTOR στο πλαίσιο της ανακοίνωσής της απόκτησής του.



