Μπάγερν: Ανακοίνωσε τον Κράτζερ από την Παρί

Κίνηση ενίσχυσης για την Μπάγερν Μονάχου στη φροντ λάιν. Η ομάδα της Βαυαρίας ανακοίνωσε την απόκτηση του Λέον Κράτζερ, που επιστρέφει στην Μπουντεσλίγκα μετά από δύο χρόνια στη Γαλλία.

Ο 28χρονος αγωνίστηκε τα τελευταία δύο χρόνια στην Παρί, κατακτώντας μαζί της ένα Eurocup, ένα πρωτάθλημα και ένα Κύπελλο Γαλλίας.

«Είμαι πολύ χαρούμενος που τα πράγματα λειτούργησαν επιτέλους μεταξύ εμού και της Μπάγερν, μετά από περιστασιακές επαφές τα τελευταία χρόνια. Και θα έλεγα ψέματα αν έλεγα ότι αυτό το βήμα δεν σημαίνει κάτι ιδιαίτερο για μένα. Επειδή ένα όνειρο γίνεται πραγματικότητα για μένα, να παίξω για την Μπάγερν.

Πέρασα δύο υπέροχα χρόνια στο Παρίσι, αλλά τώρα κάνω την κίνηση που θέλουν να κάνουν πολλοί Γερμανοί παίκτες - σε έναν σύλλογο του οποίου το όνομα μιλάει από μόνο του. Αυτό με φέρνει πίσω στη Γερμανία, πιο κοντά στην οικογένειά μου στο Μπαϊρόιτ, πίσω στην Μπουντεσλίγκα και σε μια ομάδα με πολλά παιδιά που ήδη γνωρίζω.

Σίγουρα θα έχω τα λεπτά μου κυρίως στο πρωτάθλημα και αρχικά θα αναλάβω τον ρόλο του Ελίας Χάρις, ο οποίος δυστυχώς είναι τραυματίας. Θέλω να δείξω ότι είμαι ακόμα ένας από τους καλύτερους σέντερ στο πρωτάθλημα», είπε αναλυτικά ο Κράτζερ μετά την ανακοίνωσή του.

𝐖𝐄𝐋𝐂𝐎𝐌𝐄 𝐋𝐄𝐎𝐍 👋



We've signed national team center Leon Kratzer, who made his @Euroleague debut with @ParisBasketball last season! Read all about it ⤵️#FCBB #Rosterupdate by @freelancede — FC Bayern Basketball (@FCBBasketball) July 16, 2025

