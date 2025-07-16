Άγιαξ-ΠΑΟΚ: Πρώτο φιλικό τεστ για τον Δικέφαλο του Βορρά

Το πρώτο του φιλικό τεστ για το καλοκαίρι του 2025 δίνει σήμερα ο ΠΑΟΚ, που στις 15:00 (PAOK TV) θα κοντραριστεί με τον Άγιαξ.



Οι Θεσσαλονικείς θα συναντήσουν για μία ακόμη φορά τον Αίαντα, αυτή τη φορά σε φιλική αναμέτρηση, που θα γίνει επί ολλανδικού εδάφους.

Όπως είναι φυσικό, ο Ραζβάν Λουτσέσκου θα κάνει πολλές δοκιμές, με τον Δημήτρη Τσορμπατζόγλου να αναφέρει πως ο Ρουμάνος προπονητής θα κατεβάσει δύο ενδεκάδες, από μία σε κάθε ημίχρονο.



Το ανεπίσημο ντεμπούτο τους με τους «ασπρόμαυρους» αναμένεται να κάνουν οι Γκουγκεσασβίλι, Κένι και Τέιλορ, ωστόσο δεν είναι βέβαιο ότι αυτό θα συμβεί και με τον Ιβανούσετς.



Ο Δικέφαλος του Βορρά θα δώσει το δεύτερό του φιλικό σε τρεις ημέρες, όταν θα αντιμετωπίσει την Γκόου Αχέντ Ιγκλς, ενώ εν συνεχεία θα παίξει επίσης με Απόλλωνα Λεμεσού και Ναϊμέγκεν.

