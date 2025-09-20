Σε λιγότερο από έναν χρόνο διεξάγεται το επόμενο Παγκόσμιο Κύπελλο στην Αμερική. ΗΠΑ, Καναδάς και Μεξικό θα φιλοξενήσουν τη μεγαλύτερη διεθνής διοργάνωσης και το ενδιαφέρον που υπάρχει είναι τεράστιο.

Σύμφωνα με όσα προκύπτουν από τις τελευταίες πληροφορίες, περισσότεροι από 4,5 εκατ. άνθρωποι έχουν κάνει την αίτησή τους για να αγοράσουν εισιτήρια κατά τη διάρκεια της πρώτης προπώλησης, η οποία περιοριζόταν στους κατόχους πιστωτικών καρτών Visa.

Οι κάτοικοι των ΗΠΑ αποτέλεσαν την πλειοψηφία των αιτούντων, ενώ σε αριθμό ακολούθησαν οι κάτοικοι από τον Καναδά και το Μεξικό, των άλλων δύο χωρών που συνδιοργανώνουν το μεγάλο τουρνουά. Η Γερμανία, η Αγγλία, η Βραζιλία, η Αργεντινή, η Κολομβία, η Ισπανία και η Ιταλία συμπλήρωσαν τις 10 πρώτες χώρες που εντάχθηκαν σε αυτή τη λίστα αναμονής για εισιτήρια προπώλησης. Οπαδοί από 216 χώρες υπέβαλαν αιτήσεις στην κλήρωση εισιτηρίων, γνωστοποίησε η FIFA.



Όσοι επιλεγούν να αγοράσουν εισιτήρια από αυτό το παράθυρο πώλησης, το οποίο διήρκεσε από τις 9 έως τις 19 Σεπτεμβρίου, θα ειδοποιηθούν στις 29 Σεπτεμβρίου και θα τους δοθεί μια χρονική περίοδος για αγορά από την 1η Οκτωβρίου.



«Αυτά δεν είναι μόνο εξαιρετικά στοιχεία, αλλά και μια ισχυρή δήλωση», δήλωσε ο πρόεδρος της FIFA, Τζάνι Ινφαντίνο και συμπλήρωσε. «Όλος ο κόσμος θέλει να συμμετάσχει στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026. Από τον Καναδά, το Μεξικό και τις Ηνωμένες Πολιτείες μέχρι μεγάλες και μικρές χώρες σε κάθε ήπειρο, οι οπαδοί αποδεικνύουν για άλλη μια φορά ότι το πάθος για το ποδόσφαιρο πραγματικά τους ενώνει, καθώς ανυπομονούν να παρακολουθήσουν αγώνες και στις τρεις διοργανώτριες χώρες».



Ασφαλώς, θα υπάρξουν και περιορισμοί για την αγορά εισιτηρίων. Σύμφωνα με όσα γίνονται γνωστά, οι πωλήσεις θα περιορίζονται σε τέσσερα εισιτήρια ανά άτομο ανά αγώνα, ενώ κανένα άτομο δεν θα μπορεί να αγοράσει περισσότερα από 40 για το σύνολο του τουρνουά.



Μια δεύτερη φάση, που ονομάζεται πρόωρη κλήρωση εισιτηρίων, θα ξεκινήσει στις 27 Οκτωβρίου, με χρονικά διαστήματα αγοράς από τα μέσα Νοεμβρίου έως τις αρχές Δεκεμβρίου. Μια τρίτη φάση, που ονομάζεται τυχαία κλήρωση, θα ξεκινήσει μετά την τελική κλήρωση των ομίλων που θα πραγματοποιηθεί στις 5 Δεκεμβρίου στην Ουάσινγκτον, για να καθοριστεί το πρόγραμμα του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Η FIFA δήλωσε επίσης ότι θα ξεκινήσει μια επίσημη πλατφόρμα μεταπώλησης στις 2 Οκτωβρίου.



Οι τιμές των εισιτηρίων για το Παγκόσμιο Κύπελλο του επόμενου έτους θα κυμαίνονται αρχικά από 60 δολάρια για τους αγώνες της φάσης των ομίλων έως 6.730 δολάρια για τον τελικό, αλλά θα μπορούσαν να αλλάξουν καθώς η κορυφαία διοργάνωση του ποδοσφαίρου υιοθετεί δυναμική τιμολόγηση για πρώτη φορά.

