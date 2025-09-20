Την απόφασή του να… κρεμάσει τα παπούτσια του πήρε ο Ζερόμ Μπόατενγκ. Το έκανε γνωστό μέσω μιας ανάρτησης του στα social media στην οποία ευχαριστεί όλες τις ομάδες στις οποίες αγωνίστηκε. Ο Γερμανός αμυντικός πήρε αυτή την απόφαση στα 37 του χρόνια, ενώ έγραψε ιστορία τόσο με την Μπάγερν, όσο με την Εθνική Γερμανίας, αφού στέφθηκε πρωταθλητής κόσμου και Ευρώπης.

«Έπαιξα για πολύ καιρό, για μεγάλους συλλόγους, για τη χώρα μου. Έμαθα, κέρδισα, έχασα και ωρίμασα μέσα από όλα αυτά. Το ποδόσφαιρο μου έχει δώσει πολλά, αλλά τώρα είναι η ώρα να προχωρήσω. Όχι επειδή πρέπει, αλλά επειδή είμαι έτοιμος. Είμαι ευγνώμων για όλα, για τις ομάδες, τους οπαδούς, τους ανθρώπους που με κράτησαν. Και πάνω απ' όλα, την οικογένειά μου, τα παιδιά μου. Ήταν πάντα εκεί», ανέφερε ο Γερμανός άσος.

Ο Μπόατενγκ αγωνίστηκε στην Μπάγερν Μονάχου για περίπου δέκα χρόνια έχοντας φτάσει στην κατάκτηση δύο Champions League και εννέα πρωταθλημάτων Γερμανίας. Εκτός της Μπάγερν έχει αγωνιστεί και σε ΛΑΣΚ Λιντζ, Λιόν και Σαλερνιτάνα.

