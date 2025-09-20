Ο Εργκίν Αταμάν, με αφορμή την παρουσία του Παναθηναϊκού στο Σίδνεϊ για το τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος», μίλησε στο Ελληνικό Πρόγραμμα της δημόσιας αυστραλιανής ραδιοφωνίας SBS, σχολιάζοντας την πορεία των εθνικών ομάδων στο EuroBasket αλλά και τους στόχους του Τριφυλλιού.

Ο Τούρκος τεχνικός αναφέρθηκε αρχικά στη σπουδαία επιτυχία της χώρας του: «Είναι εκπληκτικό, καθώς τον τελικό στην Τουρκία τον παρακολούθησαν ζωντανά 18 εκατομμύρια άνθρωποι. Η Τουρκία έκανε μια μεγάλη επένδυση στο μπάσκετ και δικαιώθηκε».

Στη συνέχεια, έστειλε μήνυμα και προς την ελληνική πολιτεία: «Ελπίζω ότι μετά από αυτά τα αποτελέσματα και η ελληνική κυβέρνηση θα επενδύσει περισσότερο στο μπάσκετ. Η Ελλάδα έχει παράδοση και πρέπει να αξιοποιήσει το δυναμικό της».

Όσο για τον Παναθηναϊκό, ο Αταμάν ξεκαθάρισε τους στόχους της σεζόν: «Οι στόχοι μας είναι ξεκάθαροι: πρώτα να φτάσουμε στα πλέι-οφ, μετά στο Final Four και φυσικά να προσπαθήσουμε να κερδίσουμε την Euroleague».

