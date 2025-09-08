Εθνική… ψυχρολουσία και πικρή ήττα στον δρόμο για το Μουντιάλ

Η καλά διαβασμένη Δανία μπήκε στο κατάμεστο «Γ. Καραϊσκάκης» και απενεργοποίησε την Εθνική Ελλάδας, που δεν κατάφερε να αποφύγει μία πικρή ήττα, με τους Σκανδιναβούς να προσγειώνουν απότομα το σύνολο του Ιβάν Γιοβάνοβιτς επικρατώντας με 3-0, για τη 2η αγωνιστική των προκριματικών του Μουντιάλ 2026.

Πλέον η βαθμολογία παίρνει φωτιά, με την Εθνική να καταλήγει από την 1η θέση στην 3η με τρεις βαθμούς, η Σκωτία στρογγυλοκάθεται στην κρυφή με τέσσερις, όσους έχει και η Δανία μετά από αυτό το τρίποντο, που την ανεβάζει 2η.

Η Δανία εκμεταλλεύτηκε όλα τα λάθη που της χάρισε η Εθνική και πήρε δίκαια μία νίκη που πλέον μπερδεύει κατά πολύ τα σχέδια της «γαλανόλευκης» με τον έναν και ξεκάθαρο στόχο να είναι η κορυφή του ομίλου και η επιστροφή μετά από 12 χρόνια σε μία μεγάλη διοργάνωση, ξεκινώντας από του Μουντιάλ του 2026.

Στο μυαλό του κόουτς:

Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς επέλεξε να αγωνιστεί με σύστημα 4-2-3-1, με τον Τζολάκη κάτω από τα δοκάρια. Στο δεξί άκρο της άμυνας ήταν ο Βαγιαννίδης, στο αριστερό ο Τσιμίκας, ενώ το αμυντικό δίδυμο στο κέντρο οι Μαυροπάνος και Κουλιεράκης. Στα χαφ έπαιξαν οι Κουρμπέλης-Ζαφείρης, ενώ η τριάδα πίσω από τον προωθημένο Παυλίδη απαρτιζόταν από τους Τζόλη, Κωνσταντέλια και Καρέτσα.

Από την άλλη πλευρά ο Ρίμερ επέλεξε το 4-3-3 με τον Σμάιχελ κάτω από τα δοκάρια. Στην άμυνα διάλεξε τους Μέλε, Α. Κρίστενσεν, Άντερσεν και Ρ. Κρίστενσεν. Στα χαφ φανέλα βασικού πήραν οι Φρόχολντ, Χιούλμαντ και Χόιμπιερ, ενώ στην επίθεση σε πιο ελέυθερο ρόλο ήταν ο Ντάμσγκαρντ από τα αριστερά, δεξιά αγωνίστηκε ο Σκοβ Όλσεν και στην κορυφή ο Μπίρεθ.

Το ματς:

Η Εθνική ήταν η ομάδα που είχε το πρώτο σουτ του παιχνιδιού, χωρίς όμως να απειλήσει ουσιαστικά. Ο Τζόλης στο 15ο λεπτό δοκίμασε από μακριά το πόδι του, με την μπάλα να φεύγει αρκετά μέτρα άουτ.

Η πρώτη ευκαιρία από πλευράς Δανών ήρθε στο 22' από λάθος της «γαλανόλευκης» άμυνας. Ο Σκοβ Όλσεν με μία σέντρα ξυραφιά ανάγκασε τον Βαγιαννίδη να διώξει άτσαλα, με την μπάλα να περνάει δίπλα από το δεξί κάθετο δοκάρι του Τζολάκης. Λίγο έλλειψε ο μπακ της Σπόρτινγκ να πετύχει αυτογκόλ.

Η Δανία τότε ξύπνησε και ξεκίνησε να σφυροκοπάει την «γαλανόλευκη» άμυνα. Στο 29ο λεπτό ο Φρόχολντ μπήκε με αξιώσεις μέσα στην περιοχή και με τη βοήθεια μίας κόντρας βρέθηκε σε θέση βολής, όμως το τελείωμα του ήταν απογοητευτικό.

Μόλις τρία λεπτά μετά και συγκεκριμένα στο 32' ο Μπίρεθ βρέθηκε μόνος του μέσα στην περιοχή της Ελλάδας και πήρε ανενόχλητος την κεφαλιά, η οποία όμως για καλή μας τύχη ήταν αρκετά αδύναμη με την μπάλα να σβήνει στα χέρια του Τζολάκη.

Η πίεση των Δανών όμως δεν σταμάτησε εκεί και στο ίδιο λεπτό κατάφεραν να ανοίξουν το σκορ. Μετά από λάθος λίγο έξω από την περιοχή, η μπάλα κατέληξε στα μαγικά πόδια του Ντάμσγκαρντ και αυτός με ένα υπέροχο και καλοζυγισμένο σουτ την έστειλε συστημένη στην αριστερή γωνία του Τζολάκη που δεν μπόρεσε να την φτάσει παρά την εκτίναξη του.

Το γκολ των Δανών έμοιαζε να έρχεται καθώς μέσα σε μόλις ένα λεπτό είχαν απειλήσει πολλές φορές την εστία του Τζολάκη και μία στιγμή έμπνευσης του Ντάμσγκαρντ ήταν αρκετή για το 1-0.

Δευτερόλεπτα πριν ολοκληρωθεί το πρώτο ημίχρονο η Δανία έφτασε μία ανάσα από το 2-0, όμως βρήκε απέναντι της τον Τζολάκη. Μετά από τρομερή εκτέλεση φάουλ του Χόιμπιερ ο Έλληνας κίπερ καθώς έπεφτε κατάφερε να διώξει την μπάλα με το πόδι αποσοβώντας τον κίνδυνο.

Στο δεύτερο ημίχρονο η Εθνική μπήκε πολύ δυνατά και με το μαχαίρι στα δόντια. Ισορρόπησε το παιχνίδι, όμως δεν κατάφερε να δημιουργήσει κάποια επικίνδυνη ευκαιρία στα καρέ της Δανίας.

Με την Εθνική να είναι επιθετικά ακίνδυνη η Δανία χτύπησε με τον πιο απρόσμενο πρωταγωνιστή. Ο κεντρικός αμυντικός των Σκαδιναβών ο Κρίστενσεν κουβάλησε πολλά μέτρα την μπάλα, εκμεταλλεύτηκε τον χώρο που του χάρισαν οι Έλληνες διεθνείς και με τελείωμα μεγάλης κλάσης έξω από την περιοχή, έγραψε το Ελλάδα-Δανία 0-2 στο 62ο λεπτό.

Ο Παυλίδης θέλησε να απαντήσει άμεσα και να βάλει την Ελλάδα γρήγορα ξανά μέσα στην διεκδίκηση του ματς, όμως το σουτ που δοκίμασε από πλάγια θέση στο 67' πέρασε άουτ, χωρίς να αγχώσει τον Σμάιχελ.

Η Δανοί ήταν εξαιρετικά στημένοι στην άμυνα τους και δεν επέτρεπαν στην Ελλάδα να απειλήσει. Στο 79ο λεπτό κατάφερε η Εθνική να κάνει ξανά αισθητή την παρουσία της. Ο Τσιμίκας εκτέλεσε το κόρνερ και βρήκε τον Μαυροπάνο μέσα στην αντίπαλη περιοχή. Ο κεντρικός αμυντικός της Γουέστ Χαμ πήρε την κεφαλιά όμως δεν στόχευσε καλά, με την μπάλα να καταλήγει στα χέρια του Σμάιχελ.

Η χαριστική βολή ήρθε από τον Ράσμους Χόιλουντ στο 81ο λεπτό. Ο Ντόργκου έφυγε στον κενό χώρο, πέρασε τον Τζολάκη και εκτέλεσε. Ο Μαυροπάνος έκανε υπερπροσπάθεια για να προλάβει, η μπάλα χτύπησε στο δοκάρι και με το ριμπάουντ ο Δανός έκανε το 3-0, ολοκληρώνοντας μία σπουδαία εμφάνιση και μία ακόμη πιο σπουδαία νίκη για την εθνική Δανίας.



Ελλάδα: Τζολάκης, Τσιμίκας, Κουλιεράκης, Μαυροπάνος, Βαγιαννίδης, Ζαφείρης (75' Ιωαννίδης), Κουρμπέλης (64' Σιώπης), Τζόλης (83' Πέλκας), Καρέτσας (46' Μπακασέτας), Κωνσταντέλιας (46' Μασούρας) και Παυλίδης.

Δανία: Σμάιχελ, Ρ. Κρίστενσεν, Άντερσεν, Α. Κρίστενσεν, Μέλε (90' Γκρόνμπεκ), Χόιμπιεργκ, Χιούμλαντ, Φρόχολντ (82' Λάρσεν), Όλσεν (63' Ντρόγκου), Ντάμσγκααρντ (83' Ο' Ράιλι) και Μπιέρεθ (63' Ρ. Χιόλουντ).

