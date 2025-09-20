Το Κατάρ ασκεί τεράστια πίεση στην UEFA για την αποβολή του Ισραήλ

Βέτο για τον αποκλεισμό της ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας του Ισραήλ από τις διοργανώσεις αναμένεται να θέσει το Κατάρ στην ερχόμενη εκτελεστική επιτροπή της UEFA.

Πληθαίνουν οι φωνές για την αιματοχυσία στη λωρίδα της Γάζας. Τις τελευταίες ημέρες υπάρχουν αρκετά δημοσιεύματα, μέσω των οποίων γίνεται γνωστό πως αρκετές χώρες και ποδοσφαιρικές ομοσπονδίες αντιτίθενται στον πόλεμο που έχει κηρύξει το Ισραήλ απέναντι στην Παλαιστίνη.

Πλέον, φαίνεται πως αναμένονται κινήσεις, με σκοπό το Ισραήλ και η ποδοσφαιρική του ομοσπονδία να μείνει εκτός διοργανώσεων. Η Ισπανία προσφάτως φέρεται να έθεσε βέτο για την αποχώρηση της εθνικής ομάδας από το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026 εφόσον συμμετάσχει το Ισραήλ, ενώ παρόμοια τάση υπάρχει και στις σκανδιναβικές χώρες.

Την ίδια ώρα, το Κατάρ φαίνεται πως ετοιμάζει επίσης δυναμικές κινήσεις κατά του Ισραήλ. Σύμφωνα με όσα διαρρέονται στον Τύπο της Μέσης Ανατολής τις τελευταίες ώρες, οι Καταριανοί θα θέσουν αίτημα ώστε να διεξαχθεί ψηφοφορία για την αποβολή του Ισραήλ από τις διοργανώσεις της UEFA, στην ερχόμενη εκτελεστική επιτροπή της ευρωπαϊκής ομοσπονδίας την Τρίτη (23/09).

Μάλιστα, φαίνεται ότι μεταξύ των 20 μελών με δικαίωμα ψήφου, υπάρχει συντριπτική πλειοψηφία υπέρ της αποβολής του Ισραήλ, με μόνο δύο ή τρεις χώρες να εκφράζουν έντονη αντίθεση στην αποβολή του από τα ευρωπαϊκά πλαίσια. Από τη μεριά της, η ποδοσφαιρική ομοσπονδία του Ισραήλ εργάζεται όλο το εικοσιτετράωρο για να το αποτρέψει αυτό και στρατολογεί όλους τους φίλους του Ισραήλ τόσο σε αθλητικό όσο και σε διπλωματικό επίπεδο. Υπάρχει δε, μια παρασκηνιακή μάχη που διεξάγεται τις τελευταίες ημέρες με σκοπό να αποτραπεί η εν λόγω ψηφοφορία!

Οι Ισραηλινοί δίνουν σκληρό αγώνα για να αποτρέψουν αυτό το ενδεχόμενο να φτάσει σε ψηφοφορία. Διότι αντιλαμβάνονται πως αν συμβεί αυτό, τότε θα έχουν την τύχη της Ρωσίας, δηλαδή την αποβολή των ομάδων τους από τις ποδοσφαιρικές διοργανώσεις.

