Η FIFA συμφώνησε επί της αρχής να αυξήσει τα χρηματικά έπαθλα και τα τέλη συμμετοχής για το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026, με τις λεπτομέρειες της ενισχυμένης χρηματοδότησης να αναμένεται να εγκριθούν σε συνεδρίαση του Συμβουλίου της FIFA στο Βανκούβερ αυτή την εβδομάδα.

Το διοικητικό όργανο του παγκόσμιου ποδοσφαίρου ανταποκρίθηκε στις ανησυχίες που εξέφρασαν αρκετές εθνικές ομοσπονδίες -τις οποίες ανέφερε για πρώτη φορά ο Guardian τον Φεβρουάριο- ότι το υψηλό κόστος μετακίνησης, λειτουργίας και φορολογίας στις ΗΠΑ, ειδικότερα αυτό το καλοκαίρι, θα έχει ως αποτέλεσμα να χάσουν χρήματα, ακόμη και αν η ομάδα τους έχει μια επιτυχημένη πορεία στο τουρνουά και φτάσει στα τελευταία στάδια.

Το ποσό-ρεκόρ που δεν αρκεί

Η FIFA ανακοίνωσε ένα ποσό-ρεκόρ χρηματικών επάθλων ύψους 727 εκατομμυρίων δολαρίων τον περασμένο Δεκέμβριο, με καθεμία από τις 48 συμμετέχουσες ομάδες να λαμβάνει κατ' ελάχιστο 10,5 εκατομμύρια δολάρια και τους νικητές να παίρνουν 50 εκατομμύρια δολάρια.

Ωστόσο, μετά από συζητήσεις με μια σειρά εθνικών ποδοσφαιρικών ομοσπονδιών τις τελευταίες εβδομάδες, το ποσό αυτό θα αυξηθεί περαιτέρω. Επιπλέον, η αναπτυξιακή χρηματοδότηση που παρέχεται και στα 211 μέλη της FIFA θα αυξηθεί επίσης από τα προβλεπόμενα 2,7 δισεκατομμύρια δολάρια που επρόκειτο ήδη να διανεμηθούν κατά τον επόμενο τετραετή κύκλο.

Κάθε εθνική ομοσπονδία επρόκειτο να λάβει μια εγγυημένη πληρωμή ύψους 5 εκατομμυρίων δολαρίων, ενώ οι έξι συνομοσπονδίες θα λάμβαναν η καθεμία 60 εκατομμύρια δολάρια για να βοηθήσουν στην ανάπτυξη του ποδοσφαίρου στις περιοχές τους, με τις πληρωμές αυτές να αναμένεται πλέον να αυξηθούν.

«Ενόψει της συνεδρίασης του Συμβουλίου της FIFA στο Βανκούβερ του Καναδά, στις 28 Απριλίου 2026, η FIFA μπορεί να επιβεβαιώσει ότι βρίσκεται σε συζητήσεις με ομοσπονδίες σε όλο τον κόσμο για την αύξηση των διαθέσιμων εσόδων», ανέφερε εκπρόσωπος της FIFA σε δήλωσή του.

«Αυτό περιλαμβάνει μια προτεινόμενη αύξηση των οικονομικών συνεισφορών προς όλες τις ομάδες που προκρίθηκαν για το Παγκόσμιο Κύπελλο 2026 και της αναπτυξιακής χρηματοδότησης που είναι διαθέσιμη και στις 211 ομοσπονδίες-μέλη», πρόσθεσε η δήλωση.

«Το Παγκόσμιο Κύπελλο θα είναι πρωτοποριακό όσον αφορά την οικονομική του συνεισφορά στην παγκόσμια ποδοσφαιρική κοινότητα, και η FIFA είναι περήφανη που βρίσκεται στην ισχυρότερη οικονομική της θέση για να ωφελήσει το παγκόσμιο παιχνίδι μέσω του προγράμματός της "FIFA Forward". Υπό την αίρεση των συζητήσεων, περαιτέρω λεπτομέρειες θα δοθούν εν ευθέτω χρόνω».

Η FIFA προβλέπει έσοδα ύψους 13 δισεκατομμυρίων δολαρίων στον τετραετή κύκλο που ολοκληρώνεται με το φετινό Παγκόσμιο Κύπελλο, εκ των οποίων τα 9 δισεκατομμύρια δολάρια θα προέλθουν αποκλειστικά από το τουρνουά. Σύμφωνα με πηγές, η ισχυρή οικονομική θέση της FIFA της επέτρεψε να αυξήσει τα χρηματικά έπαθλα και τις πληρωμές συμμετοχής.

Η ετήσια έκθεση του οργανισμού για το 2025 ανέφερε ότι 11,67 δισεκατομμύρια δολάρια από τα έσοδά του θα αναδιανεμηθούν «για να ενισχύσουν την παγκόσμια ανάπτυξη του ποδοσφαίρου», μια αύξηση 20% σε σχέση με τον προηγούμενο τρέχοντα κύκλο, και το ποσό αυτό θα αυξηθεί τώρα περαιτέρω.

Πολλές από τις μεγαλύτερες ευρωπαϊκές ομοσπονδίες, συμπεριλαμβανομένης της αγγλικής FA, θεωρείται ότι υπέβαλαν αίτημα στη FIFA να αυξήσει το ταμείο των επάθλων της εν μέσω ανησυχιών ότι θα έχαναν χρήματα σε αυτό το Παγκόσμιο Κύπελλο.

Σύμφωνα με το αρχικό σχέδιο διανομής της FIFA, οι πληρωμές βάσει απόδοσης αυξάνονται μόνο σταδιακά για την πρόκριση στους επόμενους γύρους. Επιπλέον 2 εκατομμύρια δολάρια καταβάλλονται για την πρόκριση στους "32", 4 εκατομμύρια περισσότερα για τους "16" και επιπλέον 8 εκατομμύρια για την πρόκριση στα προημιτελικά, με το μεγαλύτερο άλμα να προορίζεται για τους ημιτελικούς και τους φιναλίστ.

Ως αποτέλεσμα, πολλές ευρωπαϊκές ποδοσφαιρικές ομοσπονδίες ισχυρίστηκαν ότι θα έχαναν χρήματα εκτός αν έφταναν στους "4" και ζήτησαν από την UEFA να παρέμβει εκ μέρους τους, με πηγές που συμμετείχαν σε αυτές τις συζητήσεις να επαινούν τη FIFA που άκουσε τις ανησυχίες τους.

Οι οικονομικές ανησυχίες

Εκτός από το υψηλό κόστος επιχειρηματικής δραστηριότητας στις ΗΠΑ, οι οικονομικές ανησυχίες αυξήθηκαν λόγω της άνισης φορολογικής επιβάρυνσης που αντιμετωπίζουν οι εθνικές ομοσπονδίες.

Ενώ η FIFA έχει αφορολόγητο καθεστώς, δεν μπόρεσε να διαπραγματευτεί εξαιρέσεις για τις 48 ομάδες που προκρίθηκαν, όπως είχε κάνει σε προηγούμενα τουρνουά. Οι εθνικές ομοσπονδίες πρέπει να πληρώνουν μια σειρά από ομοσπονδιακούς, πολιτειακούς και δημοτικούς φόρους επί των κερδών τους, οι οποίοι ποικίλλουν σημαντικά.

Δεν υπάρχει καθόλου πολιτειακός φόρος στη Φλόριντα, όπου θα διεξαχθούν επτά παιχνίδια στο Μαϊάμι, ενώ είναι 10,75% στο Νιου Τζέρσεϊ, όπου το στάδιο MetLife θα φιλοξενήσει τον τελικό, και 13,3% στην Καλιφόρνια, όπου το Λος Άντζελες και το Σαν Φρανσίσκο θα φιλοξενήσουν αγώνες.

Πηγή: skai.gr

