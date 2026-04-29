Οριστικά και αμετάκλητα ο Ντομαγκόι Βίντα θα συνεχίσει να φοράει τα «κιτρινόμαυρα» και τη νέα σεζόν, καθώς η ΑΕΚ ανακοίνωσε με κάθε επισημότητα την επέκταση της συνεργασίας των δύο πλευρών.

Η επιθυμία του Μάρκο Νίκολιτς έγινε… διαταγή και ο Κροάτης κεντρικός αμυντικός θα παραμείνει στο ενεργό δυναμικό της ομάδας και για την επόμενη χρονιά.

Το συμβόλαιο 37χρονου πλέον Βίντα, καθώς σήμερα έχει και τα γενέθλια του, έληγε το καλοκαίρι, ωστόσο από κοινού πάρθηκε η απόφαση να συνεχίσουν να πορεύονται μαζί.

Ο Βίντα έχει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο μέσα στα «κιτρινόμαυρα» αποδυτήρια, ενώ όποτε χρειαστεί θα είναι έτοιμος να ριχθεί στη μάχη, έχοντας ωστόσο έναν αρκετά πιο περιορισμένο ρόλο, διότι θα βρεθεί πιο πίσω στην ιεραρχία των αμυντικών της Ένωσης.

Η ανακοίνωση της ΑΕΚ για την ανανέωση του Βίντα:

«Η ΠΑΕ ΑΕΚ ανακοινώνει την ανανέωση του συμβολαίου του Ντομαγκόι Βίντα μέχρι το καλοκαίρι του 2027.

Ο διεθνής Κροάτης αμυντικός υπέγραψε το νέο του συμβόλαιο με την ΑΕΚάρα παρουσία του διοικητικού της ηγέτη κ. Μάριου Ηλιόπουλου!

Ο «Ντόμα» ήρθε στην ΑΕΚ το 2022 και έγινε μία ηγετική μορφή και παίκτης-σύμβολο για την ομάδα μας. Είχε καθοριστική συμβολή στην κατάκτηση του Νταμπλ του 2023 και σε πολλές ακόμα σημαντικές στιγμές μας σε Ελλάδα και Ευρώπη. Εχει αγωνιστεί σε 122 αγώνες με την ΑΕΚ σε όλες τις διοργανώσεις και έχει σημειώσει δέκα γκολ».

