Ο Γιώργος Μπαρτζώκας αναφέρθηκε στην εντύπωση που έχει προκληθεί στον κόσμο του Ολυμπιακού μετά τη νίκη επί της Μονακό στο πρώτο παιχνίδι της σειράς και ξεκαθάρισε ότι: «θα επιστήσουμε την προσοχή και στην κοινή γνώμη να μην νομίζει πως είναι διαδικαστικό παιχνίδι».

Παράλληλα, σχολίασε την πίεση που βλέπει ότι ασκείται στην ομάδα του για την κατάκτηση της Euroleague και τόνισε ότι: «Αύριο είναι άλλο παιχνίδι. Πάντα ομάδα που προέρχεται από ήττα είναι πιο αλέρτ. Να μην θεωρήσουμε κάτι δεδομένο».

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

Για την πνευματική προετοιμασία: «Ακολουθείς μία πεπατημένη, θα επιστήσουμε την προσοχή και στην κοινή γνώμη να μην νομίζει πως είναι διαδικαστικό παιχνίδι, είναι κρίσιμο παιχνίδι. Η Μονακό είναι μία ομάδα που την σεβόμαστε απόλυτα. Ο κόσμος της ομάδας πρέπει να καταλάβει ότι έπαιξε σημαντικό ρόλο και αύριο το ίδιο και ακόμη περισσότερο».

Για αλλαγές: «Μικρές λεπτομέρειες, αναλύουμε το παιχνίδι. Δεν υπάρχουν μεγάλα πράγματα, μπορεί να διαλέξουν διαφορετική άμυνα, Δεν είναι τόσο σημαντικά τα πράγματα για να κάνουμε μεγάλες αλλαγές».

Για την κατάσταση των τραυματιών: «Επειδή είναι σε διαδικασία θεραπειών, αύριο θα ξέρουμε, δεν μπορώ να σας πω για κανέναν. Ο Τζόσεφ έχει σχιστεί στο πρόσωπο, αλλά είναι οκ».

Για το πώς θα ξεχαστεί το πρώτο ματς: «Θα τους πω αυτό το παράδειγμα (σ.σ. με τη Σιένα), το χθεσινό παιχνίδι δεν ήταν εύκολο. Λάθος το βλέπουμε έτσι. Είχαμε ένα ξέσπασμα, το παιχνίδι ακροβατούσε στο 3ο δεκάλεπτο. Οι 21 πόντοι δεν είναι αντιπροσωπευτικό δεν νομίζω ότι ο Ολυμπιακός έκανε κάτι φοβερό. Ο κόσμος βοήθησε πολύ, η θέληση ήταν μεγάλη. Αύριο είναι άλλο παιχνίδι. Πάντα ομάδα που προέρχεται από ήττα είναι πιο αλέρτ. Να μην θεωρήσουμε κάτι δεδομένο».

Για τους πόντους από τον πάγκο: «Δεν νομίζω ότι στηριζόμαστε λιγότερο σε αυτούς. Έχουμε ένα ρόστερ που προφανώς με συγκεκριμένη δουλειά, υπάρχει αφομοίωση αυτού που ζητάει το σταφ, αλλά και των απαιτήσεων της ομάδας. Αυτήν την στιγμή δεν ξέρω άλλη ομάδα να έχει πίεση να πάρει την Ευρωλίγκα. Εκτός από τον μεγάλο αντίπαλό μας τον Παναθηναϊκό, που οι άνθρωποι το λένε ευθαρσώς, επειδή γίνεται και στο γήπεδό τους.

Προσπάθησα να αποφύγω τις φράσεις κλισέ, ότι πάμε να πάρουμε την Ευρωλίγκα, αλλά ο κόσμος το ζητάει επίμονα. Είτε γιατί έχουμε παίξει τέσσερα συνεχόμενα Final Four, είτε για άλλους λόγους. Αυτήν την στιγμή υπάρχει μία πίεση, που δεν ξέρω κατά πόσο εύκολο είναι μία ομάδα να την διαχειριστεί. Να έχουμε μικρούς στόχους, να κοιτάζουμε τι γίνεται στο επόμενο ματς και να αφήσουμε τις μεγαλεπήβολους στόχους και δηλώσεις. Να συγκεντρωθούμε σε αυτό που έχουμε να κάνουμε. Να κοντρολάρουμε αυτά που κοντρολάρονται και όχι πράγματα άλλα».

Για το γεμάτο ρόστερ και τη διαχείρισή του: «Για το αν είναι ετοιμοπόλεμοι, βλέπετε ότι υπάρχει ρουτίνα και δεν τους αφήνει εκτός φόρμας. Η διαχείριση είναι δύσκολη γιατί πολλές φορές, οι παίκτες που θέλουν μόνο να παίζουν, οι παίκτες που μένουν εκτός στεναχωριούνται, το λένε κιόλας. Κάνουμε ροτέισιον, εξηγούμε την κατάσταση. Είναι ένα όπλο, αν το διαχειριστείς σωστά».

