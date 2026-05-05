Στο Πριγκιπάτο για να «κλειδώσει» την πρόκριση στο Final-4 της φετινής Εuroleague ο Ολυμπιακός.

Οι Πειραιώτες ταξίδεψαν στο Μόντε Κάρλο για να αντιμετωπίσουν απόψε (20:45) τη Μονακό, στην τρίτη συνάντηση των δύο ομάδων στη σειρά τους για τα playoffs.



Ο Ολυμπιακός ήταν ο απόλυτος κυρίαρχος στα δύο πρώτα παιχνίδια που διεξήχθησαν στο κατάμεστο ΣΕΦ, πραγματοποιώντας επιβλητικές εμφανίσεις τόσο στο πρώτο, όσο και στο δεύτερο παιχνίδι. Οι δύο νίκες του με 91-70 και με 94-64 δεν άφησαν κανένα απολύτως περιθώριο αμφισβήτησης σχετικά με το ποια από τις δύο ομάδες έχει τον πρώτο λόγο γι την πρόκριση στο Final Four της Αθήνας, με τους παίκτες του Γιώργου Μπαρτζώκα να εμφανίζονται απολύτως συγκεντρωμένοι και να κάνουν με εντυπωσιακό τρόπο τη… δουλειά, για να πάρουν το προβάδισμα με 2-0 στη σειρά.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.