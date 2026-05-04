Λύγισε τον ΠΑΟΚ με μεγάλη ανατροπή και έχει match ball για τον τίτλο στη Novibet Volley League ο Παναθηναϊκός!

Παρότι βρέθηκαν πίσω με 2-1 στα σετ, οι «πράσινοι» έδειξαν χαρακτήρα και αφού κυριάρχησαν στο τέταρτο σετ για να στείλουν τον τρίτο τελικό στο tie break, τελικά κατάφεραν να πάρουν τη νίκη με 3-2 σετ (25-22, 21-25, 22-25, 25-18, 16-14), κάνοντας το 2-1 στη σειρά και ψάχνοντας μία ακόμα νίκη για να στεφθούν πρωταθλητές!

Το ματς:

Αμφίρροπη η αναμέτρηση στο ξεκίνημά της, με τις δύο ομάδες να πηγαίνουν χέρι-χέρι στο σκορ και να εναλλάσσονται στο προβάδισμα. Ο Παναθηναϊκός ήταν εκείνος που βρέθηκε για πρώτη φορά στο +2 (11-9), μετά από μπλοκ του Πρωτοψάλτη στον Ερνάντες, με τον ΠΑΟΚ να αντιδρά και ισοφαρίζει σε 11-11, μετά από άσο του Τόρες. Οι «πράσινοι» προηγήθηκαν ξανά με διαφορά δύο πόντων, 15-13 και 16-14, ενώ ο Γκάσμαν με μπλοκ του στον Κόλεφ έκανε το 17-14. Μάλιστα, μετά από έναν άσο του Γιάντσουκ, ο Παναθηναϊκός προηγήθηκε για πρώτη φορά στο παιχνίδι με διαφορά 4 πόντων (19-15), ενώ ο ΠΑΟΚ μείωσε σε 20-18 και σε 21-19, όμως οι γηπεδούχοι βρήκαν τις λύσεις και κατέκτησαν το πρώτο σετ με 25-22!

Το δεύτερο σετ ξεκίνησε με τον Γιάντσουκ να πετυχαίνει τρεις διαδοχικούς πόντους για τον Παναθηναϊκό (3-3), ενώ ένας άσος του Τόρες έφερε το προβάδισμα του ΠΑΟΚ (4-5). Οι φιλοξενούμενοι συνέχισαν να προηγούνται με διαφορά ενός πόντου, με τους γηπεδούχους να βρίσκουν συνεχώς τους τρόπους για να ισοφαρίζουν, ενώ δύο διαδοχικά λάθη από Γιάντσουκ και Γκάσμαν, έβαλαν τον ΠΑΟΚ στο +2 (9-11). Οι «πράσινοι» ισοφάρισαν σε 11-11, όμως ο Δικέφαλος προηγήθηκε με 14-12 μετά από πόντο του Κοκκινάκη και μπλοκ του Κόλεφ, ο οποίος έκανε και το 13-15, πριν ο Γιάντσουκ γίνει διψήφιος, μειώνοντας σε 14-15 και σε 15-16.

Ο Κόλεφ έφτασε τους 5 προσωπικούς πόντους και ο ΠΑΟΚ προηγήθηκε με 18-15 μετά από ένα λάθος του Νίλσεν, ο Ερνάντες πήρε μπλοκ άουτ για το 15-19, όμως ο Παναθηναϊκός επέστρεψε και έφτιαξε σερί 5-0 με 5 συνεχόμενους πόντους του Πρωτοψάλτη, για να περάσει μπροστά με 20-19! Ωστόσο, ο ΠΑΟΚ αντέδρασε και έκλεισε το σετ με δικό του σερί 6-1, για να κάνει το 25-21 και να ισοφαρίσει σε 1-1.

Έχοντας το μομέντουμ, ο ΠΑΟΚ προηγήθηκε με 5-2 στο ξεκίνημα του τρίτου σετ, με τον Παναθηναϊκό να απαντά με δικό του σερί 4-0, για να περάσει μπροστά με 8-6! Ο Ερνάντες με τρεις σερί πόντους του έβαλε μπροστά τον ΠΑΟΚ (9-10) και ο Γιάντσουκ ισοφάρισε φτάνοντας τους 13 πόντους, ενώ οι δύο ομάδες συνέχισαν να πηγαίνουν χέρι-χέρι στο σκορ, μέχρι οι γηπεδούχοι να προηγηθούν με 15-13. Ωστόσο, ο ΠΑΟΚ βρήκε ξανά ρυθμό και προηγήθηκε με 20-17, με τους γηπεδούχους να μειώνουν σε 19-20, αλλά με τους φιλοξενούμενους να βρίσκουν τις λύσεις στην «τελική ευθεία» και να φτάνουν στο 25-22, για να προηγηθούν με 2-1 στα σετ!

Ο Παναθηναϊκός μπήκε… φουριόζος στο τέταρτο σετ και προηγήθηκε με 4-1, ενώ ο ΠΑΟΚ απάντησε με σερί του 4-0, για το 4-5. Ωστόσο, οι «πράσινοι» κυριάρχησαν στη συνέχεια και με τον Γιάντσουκ στο σερβίς πέρασε μπροστά με 9-5 και στη συνέχεια βρέθηκε μέχρι και το +7 (15-8), διατηρώντας το μεγάλο του προβάδισμα μέχρι και το τέλος του σετ, φτάνοντας στο 25-18 και στέλνοντας το ματς σε tie break!

Τα σετ: 25-22, 21-25, 22-25, 25-18, 16-14

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.