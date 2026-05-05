Ανακοίνωσε το τέλος της καριέρας του ως μπασκετμπολίστας ο Ακίλε Πολονάρα.

Μέσω μιας συγκινητικής ανάρτησης που έκανε στα social media, o 32χρονος Ιταλός, ο οποίος έχει ταλαιπωρηθεί πολύ από σοβαρά προβλήματα υγείας, έκανε γνωστή την απόφασή του να αποσυρθεί από την ενεργό δράση.

Αφού ευχαρίστησε όλους εκείνους με τους οποίους συνεργάστηκε κατά τη διάρκεια της καριέρας του, ο Πολονάρα τόνισε ότι επέλεξε να αποχωρήσει με το κεφάλι ψηλά και ανέφερε ότι το σώμα του δεν του επιτρέπει να αγωνίζεται στο επίπεδο που θα ήθελε.

Όσα έγραψε στην ανάρτησή του ο Πολονάρα:

«Ευχαριστώ τους προπονητές, τους συμπαίκτες και το ιατρικό επιτελείο κάθε ομάδας στην οποία βρέθηκα, που με κάνατε να νιώσω ΚΑΛΟΣ παίκτης, αλλά πάνω απ' όλα ΑΝΘΡΩΠΟΣ... Ευχαριστώ όσους με έβρισαν στα social media και στα γήπεδα, ήσασταν η δύναμή μου!

Θα ήθελα αυτή η στιγμή να μην ερχόταν ποτέ. Προσπάθησα, ξεκινώντας πάλι τις ατομικές προπονήσεις, αλλά καταλαβαίνω ότι ήρθε η ώρα να πω "αντίο" στο μπάσκετ ως παίκτης, γιατί δεν θα είμαι πια ο παίκτης που ήμουν και θέλω να με θυμάστε για αυτό που υπήρξα! Θα μου λείψεις, "πορτοκαλί θεά"».

