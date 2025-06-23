Την απόφαση να μην ενεργοποιήσουν την οψιόν στο συμβόλαιο του Βασίλιε Μίτσιτς για τη νέα σεζόν έναντι 8,1 εκατ. δολαρίων πήραν οι Σανς, όπως αναφέρουν ΜΜΕ των ΗΠΑ. Η ομάδα του Φίνιξ είχε δικαίωμα ως τις 29 Ιουνίου για να απεμπλακεί από τον 31χρονο Σέρβο γκαρντ και δεν σκέφτηκε καν το ενδεχόμενο να τον δώσει με ανταλλαγή.

Αυτό σημαίνει πως ο Μίτσιτς θα είναι σύντομα και τυπικά ελεύθερος για να επιλέξει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του και το πιθανότερο είναι να επιστρέψει στην Ευρώπη. Ο άλλοτε σούπερ σταρ της Εφές είναι στο στόχαστρο του Ολυμπιακού, της Παρτίζαν και αρκετών ακόμη ομάδων.

Στη διετία που ήταν στο ΝΒΑ έπαιξε σε συνολικά 101 παιχνίδια έχοντας 6,8 πόντους, 3,9 ασίστ και 1,8 ριμπάουντ σε 19,4 λεπτά κατά μέσο όρο.

The Phoenix Suns are declining Vasilije Micic $8.1 million team option for next season making him an unrestricted free agent, league sources tell @BallReportX. Phoenix had until June 29 to exercise or bypass the option. pic.twitter.com/PGjh2DzNeV — Rob Murrows (@RobMurrows) June 22, 2025

