Ετοιμάζεται η μεγάλη επιστροφή: Κοντά σε συμφωνία με τη Μονακό ο Πογκμπά

Η μεγάλη επιστροφή του Πολ Πογκμπά πίσω στα γήπεδα πλησιάζει, με τον Γάλλο να είναι έτοιμος να υπογράψει συμβόλαιο συνεργασίας με τη Μονακό

Πογκμπά

Ήταν 3 Σεπτεμβρίου του 2023 όταν ο Πολ Πογκμπά αγωνίστηκε για τελευταία φορά σε επίσημο ματς, πριν ξεκινήσει η περιπέτεια που τον κράτησε για πάρα πολλούς μήνες μακριά από τα γήπεδο.

Ο Γάλλος βρέθηκε θετικός σε έλεγχο ντόπινγκ και τιμωρήθηκε σκληρά, με συνέπεια να μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης, ενώ και η Γιουβέντους του έλυσε το συμβόλαιο θέλοντας να απαλλαγεί από τον τεράστιο του μισθό.

Όλα αυτά όμως φαίνεται να ανήκουν στο παρελθόν, καθώς ο Πογκμπά είναι έτοιμος να πατήσει και πάλι χορτάρι, με τη Μονακό να του δίνει αυτήν ακριβώς την ευκαιρία. Ο 32χρονος, πλέον, Γάλλος είναι μία ανάσα από το να έρθει σε οριστική συμφωνία με τους Μονεγάσκους και προβάρει ήδη τη φανέλα τους.

Οι δύο πλευρές, σύμφωνα με τα ρεπορτάζ, πρόκειται να υπογράψουν συμβόλαιο διετούς διάρκειας και πλέον το μόνο που μένει για την επίσημη ανακοίνωση είναι οι τελευταίες λεπτομέρειες.

Πηγή: sport-fm.gr

