Δεν γινόταν να το χάσουν! Οι Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ ήταν η καλύτερη ομάδα του NBA όλη τη σεζόν και το επιβεβαίωσαν, καθώς νίκησαν 103-91 στο Game 7 τους Ιντιάνα Πέισερς μπροστά στον κόσμο τους και σήκωσαν την κούπα για δεύτερη φορά στην ιστορία τους μετά το 1979, και για πρώτη με τη συγκεκριμένη ονομασία!

Το παιχνίδι ξεκίνησε με πολύ άσχημο τρόπο, αφού μόλις στην πρώτη περίοδο ο Ταϊρίς Χαλιμπέρτον αποχώρησε με σοβαρό τραυματισμό στον αχίλλειο, αφήνοντας τους φιλοξενούμενους χωρίς τον ηγέτη τους. Οι Πέισερς άντεξαν για ένα ημίχρονο, όμως στο δεύτερο μέρος οι γηπεδούχοι κυριάρχησαν απόλυτα και έφτασαν με άνεση στη νίκη τίτλου.

MVP του αγώνα, των Τελικών και της σεζόν γενικότερα, ο Σάι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ, που μέτρησε 29 πόντους, 12 ασίστ και 5 ριμπάουντ. Μεγάλο ματς από τον Τζέιλεν Γουίλιαμς με 20 πόντους, 4 ριμπάουντ και 4 ασίστ, ενώ καταπληκτικός ήταν ο Τσετ Χόλμγκρεν με 18 πόντους, 8 ριμπάουντ και 5 τάπες. Σπουδαία δουλειά από τον Λου Ντορτ, που είχε 12 πόντους και 7 ριμπάουντ, αλλά κυρίως έπαιξε τρομερή άμυνα.

Για τους ηττημένους, πρώτος σκόρερ με 24 πόντους και 13 ριμπάουντ ήταν ο Μπένεντικτ Μάθουριν, ενώ 16 πόντους είχε ο «άφαντος» στο δεύτερο ημίχρονο Πασκάλ Σιάκαμ, ισάριθμους ο συγκινητικός Τι Τζέι ΜακΚόνελ, και 15 ο Άντριου Νέμπχαρντ.

Το ματς

Οι Πέισερς μπήκαν δυνατά στο παιχνίδι με πρωταγωνιστές τους Νέμπχαρντ και Σιάκαμ (2-5), με τον Γκίλτζιους-Αλεξάντερ να ξεκινάει «ζεστός» με συνεχόμενους πόντους για το 4-5. Οι φιλοξενούμενοι ήταν πιο συγκεντρωμένοι στα πρώτα λεπτά και βρήκαν σερί τρίποντα από τον Χαλιμπέρτον (6-11), με την Οκλαχόμα να έχει σε καλή κατάσταση μόνο τον σούπερ σταρ της στα πρώτα λεπτά. Ο «Hali» μπήκε στο ματς αποφασισμένος και ευστόχησε σε ακόμη ένα τρίποντο (10-14), όμως ο Καρούζο έδωσε πνοή στους Θάντερ με δύο συνεχόμενα μακρινά σουτ για το 16-14. Ο τραυματισμός και η αποχώρηση του Χαλιμπέρτον «πάγωσε» λίγο το παιχνίδι, με τους γηπεδούχους να κλείνουν το πρώτο δωδεκάλεπτο προηγούμενοι με σκορ 25-22.

Η ομάδα της Ιντιανάπολης ξεκίνησε καλά και στη δεύτερη περίοδο, ανακτώντας το προβάδισμα με τρίποντο του Μάθουριν και μία βολή του Σιάκαμ (25-26). Ο ρυθμός έπεσε με πολλά λάθη και φάουλ εκατέρωθεν, πριν ο Γκίλτζιους-Αλεξάντερ πετύχει συνεχόμενους πόντους για το μικρό προβάδισμα της OKC (34-32). Ο Κέισον Γουάλας έβαλε ένα σημαντικό τρίποντο (37-32), όμως οι Πέισερς έδειξαν αντίδραση με ΜακΚόνελ και Τέρνερ, μειώνοντας σε 37-36 και αργότερα ισοφαρίζοντας σε 40-40. Ο Μάθουριν πήρε τη σκυτάλη και τους έβαλε μπροστά στο σκορ με τρίποντο (42-43). Παρά το ρεσιτάλ σκοραρίσματος και δημιουργίας του SGA, ένα τρίποντο του Νέμπχαρντ διαμόρφωσε το 47-48 του πρώτου ημιχρόνου υπέρ των Πέισερς.

Στο δεύτερο μέρος, οι Θάντερ μπήκαν πολύ καλύτερα, και βρήκαν λύσεις με ένα απίθανο τρίποντο του Ντορτ σχεδόν από το logo και ένα ακροβατικό καλάθι του Γουίλιαμς, παίρνοντας προβάδισμα 56-51. Oι Πέισερς έδειξαν αντίδραση και ισοφάρισαν με τρίποντο του Τέρνερ (56-56), στο οποίο απάντησαν άμεσα οι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ και Χόλμγκρεν για το 62-56. Ο Γουίλιαμς συνέχισε τον… χορό των τριπόντων και ανέβασε τη διαφορά στην ύψιστη τιμή της (65-56), με τον ΜακΚόνελ να κρατάει τους Πέισερς κοντά με συνεχόμενα καλάθια (69-64). Ο Κέισον Γουάλας βγήκε μπροστά με πέντε συνεχόμενους πόντους και έγραψε το 75-66, πριν ο Τζέιλεν Γουίλιαμς διαμορφώσει την πρώτη διψήφια διαφορά του ματς (77-66). Η τρίτη περίοδος έληξε 81-68 υπέρ των Θάντερ.

Το τέταρτο δωδεκάλεπτο ξεκίνησε με τρίποντο του Σάι που ανέβασε κι άλλο τη διαφορά (84-68). Οι Πέισερς δεν μπορούσαν να βρουν λύσεις παρά μόνο με τον ΜακΚόνελ, κι ο Γουάλας έγραψε από κοντά το 86-68. Οι Θάντερ βρέθηκαν μπροστά και με παραπάνω από 20 πόντους (89-68), κάνοντας… παράσταση νίκης κόντρα στους εξουθενωμένους φιλοξενούμενους. Η ομάδα του Καρλάιλ προσπάθησε να αντιδράσει και μείωσε με υπερπροσπάθεια (91-77), με τον Μάθουριν να φτάνει τη διαφορά μέχρι και στους 10 (96-86). Παρόλα αυτά, δεν υπήρχε χρόνος να αλλάξει κάτι και οι Θάντερ πήραν πανάξια τη νίκη και την κούπα.

Τα δωδεκάλεπτα: 25-22, 47-48, 81-68, 103-91

