Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Παναθηναϊκός: Συνάντηση Αταμάν – Μήτογλου, ποιος ο λόγος

Ο προπονητής του Παναθηναϊκού συναντήθηκε με τον Έλληνα φόργουορντ, το πλαίσιο της συζήτησης

Ντίνος Μήτογλου

Ο Παναθηναϊκός έχει ήδη κάνει δικό του τον Τι Τζέι Σορτς και τον Βασίλη Τολιόπουλο ενώ γίνεται προσπάθεια και για τον Νίκο Ρογκαβόπουλο. Ωστόσο, ο Εργκίν Αταμάν σκέφτεται και σχεδιάζει ήδη τις επόμενες κινήσεις της ομάδας. Πριν προχωρήσει όμως το Τριφύλλι σε μεταγραφές, ο Τούρκος τεχνικός συναντήθηκε με τον Ντίνο Μήτογλου για να συζητήσουν το ρόλο του στην επόμενη σεζόν. 

Διαβάστε περισσότερα στο paopantou.gr

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Παναθηναϊκός Εργκίν Αταμάν Ντίνος Μήτογλου
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
8 0 Bookmark