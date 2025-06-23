Παναθηναϊκός: Συνάντηση Αταμάν – Μήτογλου, ποιος ο λόγος

Ο Παναθηναϊκός έχει ήδη κάνει δικό του τον Τι Τζέι Σορτς και τον Βασίλη Τολιόπουλο ενώ γίνεται προσπάθεια και για τον Νίκο Ρογκαβόπουλο. Ωστόσο, ο Εργκίν Αταμάν σκέφτεται και σχεδιάζει ήδη τις επόμενες κινήσεις της ομάδας. Πριν προχωρήσει όμως το Τριφύλλι σε μεταγραφές, ο Τούρκος τεχνικός συναντήθηκε με τον Ντίνο Μήτογλου για να συζητήσουν το ρόλο του στην επόμενη σεζόν.
