Μίτσιτς: Αποφάσισε οριστικά Χάποελ λέει το Eurohoops

Μετά από πολλά και διαφορετικά «επεισόδια», το «σίριαλ» του Βασίλιε Μίτσιτς φαίνεται να λαμβάνει τέλος! Σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το Eurohoops, ο Σέρβος γκαρντ αποφάσισε οριστικά τον επόμενο σταθμό της καριέρας του, που δεν θα είναι άλλος από τη Χάποελ Τελ Αβίβ!



Όπως αναφέρει το εν λόγω δημοσίευμα, ο πρώην ΜVP της Ευρωλίγκας είχε να διαλέξει ανάμεσα σε δύο προτάσεις, αυτή των Ισραηλινών και αυτή της Ρεάλ Μαδρίτης. Τελικά, επέλεξε την ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη, η οποία αναμένεται φυσικά να τον κάνει... Μίδα!

Πράγματι, η Χάποελ έχει προσφέρει στον Σέρβο περιφερειακό ένα από τα μεγαλύτερα συμβόλαια όλων των εποχών στην Ευρωλίγκα, φτάνοντας κοντά σε μία ακόμη πολύ σπουδαία μεταγραφή. Κάπως έτσι, θα κάνει «ντεμπούτο» στην κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση, έχοντας στο ρόστερ έναν από τους καλύτερους παίκτες στην ιστορία της!



Κάπως έτσι, μετά από πολλές «ανατροπές», ο Μίτσιτς φαίνεται πως θα καταλήξει στην ομάδα που εδώ και μήνες αναφερόταν ως ο πιθανότερος προορισμός του, σε μία μεταγραφή που αλλάζει τις ισορροπίες στην Ευρωλίγκα. Λίγο αργότερα, η είδηση επιβεβαιώθηκε και από τον Ισραηλινό δημοσιογράφο Ριφ Γκρος, που ανέφερε πως η μεταγραφή θα ανακοινωθεί σύντομα.

מאשר את הדיווחים, וסיליה מיציץ׳ בחר בהפועל ת״א. ההודעה הרשמית בקרוב @ONE_CO_IL — Reef Gross (@reef_gross) July 16, 2025

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.