Ο Παναθηναϊκός, έχοντας ολοκληρώσει από το περασμένο Σάββατο το βασικό στάδιο της προετοιμασίας του στην Αυστρία, κάνει απόψε (21:00, Cosmote Sport 1, bwinΣΠΟΡ FM 94,6, sport-fm.gr) την τελική του πρόβα απέναντι στη Βέστερλο, ενόψει της μεγάλης κόντρας με τη Ρέιντζερς στον β’ προκριματικό γύρο του Champions League.

Ο Ρουί Βιτόρια έχει δουλέψει την ομάδα, γνωρίζει όσα βαίνουν καλώς και όσα χρειάζονται αλλαγές και διορθώσεις, αντιλαμβάνεται το πρόβλημα στο δημιουργικό κομμάτι και περιμένοντας τη μεταγραφή του 10αριου (και του τερματφύλακα για τον οποίο βρίσκεται σε καλό δρόμο), προετοιμάζει το «τριφύλλι» για τη μεγαλύτερη φετινή πρόκληση, μέχρι την επόμενη.

Ενόψει και του πρώτου ματς με τους «διαμαρτυρόμενους», στη Γλασκώβη στις 22 του μηνός, ο Πορτογάλος προπονητής θα δοκιμάσει στο φιλικό με τη Βέστερλο ορισμένα πράγματα, ενώ φυσικά θα φροντίσει και να διατηρηθεί η φρεσκάδα των παικτών του, ώστε να βγάλουν όλη την ενέργειά τους απέναντι στους Σκωτσέζους.

Στο μας με την ολλανδική ομάδα θα κάνει την πρώτη της εμφάνιση στο γήπεδο και η νέα, πράσινη φανέλα του Παναθηναϊκού, κάνοντας αποκαλυπτήρια επί… χόρτου, με την ελπίδα ν’ αποδειχθεί γούρικη η εμφάνιση για τη νέα ποδοσφαιρική χρονιά.

