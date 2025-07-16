Ελλάδα-Φινλανδία: Με κεκτημένη ταχύτητα «πετά» για την οκτάδα η Εθνική Νέων Ανδρών

Συνέχεια στις εντυπωσιακές της εμφανίσεις και στο όνειρο μιας μαγικής πορείας προς τον τελικό του Ευρωμπάσκετ U20, θέλει να δώσει απόψε το βράδυ (16/07, 18:00, ΕΡΤ 3) η Εθνική Νέων Ανδρών!



Μετά την εκπληκτική πορεία της στη φάση των ομίλων, εκεί όπου εκτόξευσε τις προσδοκίες στα ύψη για την κατάκτηση ενός μεταλλίου στη διοργάνωση, η «γαλανόλευκη» αντιμετωπίζει σήμερα στο Κλειστό γυμναστήριο της Νέας Αλικαρνασσού τη Φινλανδία σε νοκ άουτ αναμέτρηση για τη φάση των «16» του θεσμού.

Το σύνολο του Κώστα Παπαδόπουλου τερμάτισε στην πρώτη θέση του β' ομίλου, έχοντας το απόλυτο των νικών σε τρία παιχνίδια. Η Εθνική μας επικράτησε στην πρεμιέρα του Ευρωμπάσκετ με 84-65 της Λιθουανίας, για να ακολουθήσουν οι μεγάλες και άνετες νίκες επί της Τσεχίας και Ρουμανίας με 107-66 και 89-40 αντίστοιχα! Νούμερα τα οποία και έφεραν το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα της χώρας μας στην κορυφή του πίνακα της επιθετικής συγκομιδής με 93,3 πόντους κατά μέσο όρο!



Οι... κορυφές για την Ελλάδα δεν σταματούν εκεί, αφού η «γαλανόλευκη» είναι πρώτη στον τομέα των ριμπάουντ με 52,7 μ.ο., πρώτη στις ασίστ με 24,7 ανά ματς, όπως και στο ποσοστό ευστοχίας πίσω από τα 6,75μ. (40,7%), αλλά και στον δείκτη αποτελεσματικότητας (efficiency rating) με 119!



Όλα τα παραπάνω αποδεικνύουν και με την γλώσσα των αριθμών πως η Εθνική μας ομάδα διαθέτει μια εξαιρετική «φουρνιά» παικτών με τους Σαμοντούροφ, Αβδάλα και Λιοτόπουλο να ηγούνται αυτής της προσπάθειας.



Από την άλλη, η Φινλανδία ολοκλήρωσε τον πρώτο γύρο του θεσμού με τρεις ήττες σε ισάριθμα ματς. Μάλιστα, ηττήθηκε εύκολα και στα τρία αυτά παιχνίδια, από την Πολωνία (78-66), το Ισραήλ (88-69) και την Ισπανία (89-71).



Ο νικητής του ζευγαριού θα αντιμετωπίσει στα προημιτελικά εκείνον από το Γαλλία-Βέλγιο, με την «τιτανομαχία» ανάμεσα στις δύο κορυφαίες ομάδες της διοργάνωσης, Ελλάδας και Γαλλίας, να βρίσκεται προ των πυλών.



Το πρόγραμμα της φάσης των «16»:



Ισραήλ-Ρουμανία 13:00



Τσεχία-Ισπανία 13:00



Ιταλία-Ισλανδία 15:30



Σερβία-Ουκρανία 15:30



Ελλάδα-Φινλανδία 18:00



Πολωνία-Λιθουανία 18:00



Γαλλία-Βέλγιο 20:30



Γερμανία-Σλοβενία 20:30





* Μπορείτε να δείτε τους αγώνες στο youtube της FIBA

