Μίτσιτς: Ανακοίνωσε τη βόμβα με Μίτσιτς η Χάποελ Τελ Αβίβ

Tη μεγαλύτερη «βόμβα» του καλοκαιριού ολοκλήρωσε οριστικά η Χάποελ Τελ Αβίβ! Η ισραηλινή ομάδα ανακοίνωσε την απόκτηση του Βασίλιε Μίτσιτς, ρίχνοντας με αυτόν τον τρόπο την «αυλαία» στο μεγαλύτερο «σίριαλ» του καλοκαιριού!



«Όχι άλλες φήμες», αναφέρει η ανακοίνωση της ομάδας του Δημήτρη Ιτούδη, που κατάφερε να κάνει δικό της τον παίκτη που δημιούργησε... χαμό στην ευρωπαϊκή αγορά τις προηγούμενες εβδομάδες, πριν καταλήξει τελικά στο Ισραήλ.

Παρόλο που η Χάποελ δεν αναφέρει λεπτομέρειες για το συμβόλαιό του, αυτό θα είναι πιθανότατα τριετές, και ένα από τα ακριβότερα όλων των εποχών, ύψους περίπου 6 εκατομμυρίων ευρώ ετησίως!



Ο Μίτσιτς ξεκίνησε τη σεζόν 2024–25 με τους Σάρλοτ Χόρνετς και τον Φεβρουάριο μεταγράφηκε στους Σανς. Ωστόσο, δυσκολεύτηκε να βρει έναν σταθερό ρόλο στο Φοίνιξ, καταγράφοντας περιορισμένα λεπτά συμμετοχής.



Συνολικά, έπαιξε 41 παιχνίδια την περασμένη σεζόν, έχοντας μέσο όρο 6,6 πόντους, 3,1 ασίστ και 2,2 ριμπάουντ σε 19 λεπτά ανά αγώνα. Λίγες εβδομάδες πριν, παραχωρήθηκε με ανταλλαγή στους Μπακς, όμως έμεινε ελεύθερος θυσιάζοντας ένα μέρος του συμβολαίου του, ώστε να επιστρέψει στην Ευρώπη.

No more rumors 🗞️ pic.twitter.com/8S023XUN8K — Hapoel Tel Aviv BC (@HapoelTLVBC) July 16, 2025

