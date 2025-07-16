Τον επόμενο σταθμό της καριέρας του αναζητά και επίσημα ο Γιώργος Παπαγιάννης.

Οι Μονεγάσκοι ανακοίνωσαν τη λήξη της συνεργασίας τους με τον Έλληνα ψηλό μετά την ολοκλήρωση του συμβολαίου του και τον αποχαιρέτησαν, ευχαριστώντας τον για την προσφορά του.

«Ο Γεώργιος Παπαγιάννης αποχωρεί από τη Μονακό μετά από μια εξαιρετική σεζόν στο Πριγκιπάτο! Σε ευχαριστούμε για την ενέργειά σου και τον αγώνα σου στο γήπεδο. Σου ευχόμαστε τα καλύτερα για το μέλλον», αναφέρει αναλυτικά η ανακοίνωση της Μονακό.

Πλέον, ο διεθνής σέντερ αναζητά την επόμενη ομάδα του, με έντονη φημολογία πως αυτή θα είναι η Αναντολού Εφές. Την περασμένη αγωνιστική περίοδο, μέτρησε 7,3 πόντους και 3,4 ριμπάουντ κατά μέσο όρο σε 29 συμμετοχές στην Ευρωλίγκα, όμως δεν είχε ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο στο rotation του Βασίλη Σπανούλη στο τελευταίο κομμάτι της σεζόν.

❤️ Thank you, Pap !



Georgios Papagiannis quitte la #RocaTeam après une grande saison en Principauté ! 🇲🇨



Merci pour ton énergie et ton combat sur le parquet 🙌



👏 On te souhaite le meilleur pour la suite !#RocaTeam #DagheMunegu pic.twitter.com/Tb0XGMurqR — AS Monaco Basket 🇲🇨 (@ASMonaco_Basket) July 16, 2025

