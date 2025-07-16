Λογαριασμός
Αποχαιρέτησε τον Παπαγιάννη η Μονακό: «Σε ευχαριστούμε για την ενέργειά σου στο παρκέ»

Η Μονακό αποχαιρέτησε τον Γιώργο Παπαγιάννη, ο οποίος αποχωρεί από το πριγκιπάτο μετά από μία σεζόν, αναζητώντας τον επόμενο σταθμό της καριέρας του

Γιώργος Παπαγιάννης

Τον επόμενο σταθμό της καριέρας του αναζητά και επίσημα ο Γιώργος Παπαγιάννης.

Οι Μονεγάσκοι ανακοίνωσαν τη λήξη της συνεργασίας τους με τον Έλληνα ψηλό μετά την ολοκλήρωση του συμβολαίου του και τον αποχαιρέτησαν, ευχαριστώντας τον για την προσφορά του.

«Ο Γεώργιος Παπαγιάννης αποχωρεί από τη Μονακό μετά από μια εξαιρετική σεζόν στο Πριγκιπάτο! Σε ευχαριστούμε για την ενέργειά σου και τον αγώνα σου στο γήπεδο. Σου ευχόμαστε τα καλύτερα για το μέλλον», αναφέρει αναλυτικά η ανακοίνωση της Μονακό.

Πλέον, ο διεθνής σέντερ αναζητά την επόμενη ομάδα του, με έντονη φημολογία πως αυτή θα είναι η Αναντολού Εφές. Την περασμένη αγωνιστική περίοδο, μέτρησε 7,3 πόντους και 3,4 ριμπάουντ κατά μέσο όρο σε 29 συμμετοχές στην Ευρωλίγκα, όμως δεν είχε ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο στο rotation του Βασίλη Σπανούλη στο τελευταίο κομμάτι της σεζόν.

