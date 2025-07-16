O Λαμίν Γιαμάλ γιόρτασε τα 18α γενέθλιά του όπως ήθελε, με μεγάλο αριθμό αστέρων να παρευρίσκονται στο πάρτι του. Ο Ισπανός σταρ, ο οποίος «έλαμψε» αυτήν τη σεζόν στην LaLiga, δεν επέτρεψε την χρήση κινητών τηλεφώνων στην εορταστική εκδήλωση, προκειμένου να αποφύγει τυχόν αντιπαραθέσεις από δημοσίευση στιγμιοτύπων.

Ωστόσο, διέρρευσαν αρκετά στοιχεία από το πάρτι, καθώς ο νεαρός επιθετικός της Μπαρτσελόνα φέρεται να προσέλαβε άτομα με νανισμό για να ψυχαγωγήσουν τους παρευρισκόμενους, με αποτέλεσμα, εκτός των άλλων αντιδράσεων, ο Σύνδεσμος Ατόμων με Αχονδροπλασία και Άλλες Σκελετικές Δυσπλασίες με Νανισμό (ADEE) να κινηθεί νομικά εναντίον του Ισπανού παίκτη.

Παρόλα αυτά, ο Ισπανός Υπουργός Αθλητισμού, Χοσέ Μανουέλ Ροντρίγκεθ Ουρίμπες, έσπευσε να υπερασπισθεί τον Γιαμάλ, επισημαίνοντας την σημασία της ενίσχυσης της εκπαίδευσης των νέων αθλητών. Ο Ισπανός πολιτικός, υπενθύμισε ότι «το μήνυμα των αθλητών πρέπει πάντα να είναι θετικό» και ότι «ο αθλητισμός συνδέεται με αξίες και σεβασμό».

Παράλληλα, άρχισε έρευνα ώστε να επαληθευθεί εάν παραβιάσθηκε η κείμενη νομοθεσία για την αξιοπρέπεια των ατόμων με αναπηρίες, μετά την παρέμβαση του ADEE, που κατήγγειλε την παρουσία νάνων ηθοποιών.

«Πρέπει να συμφιλιώσουμε την ελευθερία με τον σεβασμό, ειδικά απέναντι στις ευάλωτες ομάδες», πρόσθεσε, ενώ κάλεσε άπαντες να είναι μετριοπαθείς: «Δεν πρέπει να δραματοποιούμε ή να στιγματίζουμε. Ο Λαμίν είναι πολύ νέος. Η εκπαίδευση πρέπει να έχει προτεραιότητα. Δεν πρέπει να δραματοποιούμε τα πράγματα».

