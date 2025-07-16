Αποκαλύφθηκε και εντυπωσιάζει! Ο Παναθηναϊκός έβγαλε την πρώτη του εμφάνιση για τη σεζόν 2025/26 και έχει κλέψει τις εντυπώσεις!

Η φανέλα είναι πράσινη, με το εμβληματικό τριφύλλι σε λευκό χρώμα να δεσπόζει, κεντημένο με λεπτομέρεια και κατασκευασμένο από ανακυκλώσιμα υλικά. Επίσης, οι διακριτικές λευκές λεπτομέρειες τιμούν τη διαχρονική ταυτότητα του «τριφυλλιού».

«Το τριφύλλι στέκεται δυνατό», αναφέρουν οι πράσινοι στα social media.

Αναλυτικά:

Η νέα πρώτη εμφάνιση του Παναθηναϊκού για τη σεζόν 2025/26, σχεδιασμένη από την Adidas, συνδυάζει την παράδοση με τη σύγχρονη αισθητική. Το κλασικό πράσινο χρώμα κυριαρχεί, με διακριτικές λευκές λεπτομέρειες που τιμούν τη διαχρονική ταυτότητα του Τριφυλλιού.

Στο στήθος δεσπόζει το εμβληματικό λευκό τριφύλλι, κεντημένο με λεπτομέρεια και κατασκευασμένο από ανακυκλώσιμα υλικά, αναδεικνύοντας τη δέσμευση του συλλόγου για βιωσιμότητα και σεβασμό προς το περιβάλλον.

Ελαφριά, τεχνολογικά προηγμένη και απόλυτα εργονομική, η φανέλα προσφέρει άνεση και υψηλές επιδόσεις τόσο μέσα στο γήπεδο όσο και στην καθημερινότητα των φιλάθλων.

Με την υπογραφή της Adidas, η νέα εμφάνιση εκφράζει τις αξίες, την υπερηφάνεια και τη διαρκή σύνδεση του Τριφυλλιού με την ιστορία και την πόλη του.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.