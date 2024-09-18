Άκρως αποκαλυπτική ήταν η μητέρα του Στέφανου Τσιτσιπά, Τζούλια Σαλνικόβα, μιλώντας στον ANT1 για τον γιο της. Από τα δύσκολα παιδικά χρόνια, που πέρασε ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας, μέχρι τη στιγμή, που «ράγισε» το γυαλί στη σχέση με τον πατέρα του.

Η Τζούλια Σαλνικόβα αναφέρθηκε επίσης και στο γεγονός πως ο Τσιτσιπάς δεν τρέφει μεγάλα αισθήματα για το τένις, ενώ δεν δίστασε να μιλήσει και για τη σύντροφο του γιου της, Πάουλα Μπαντόσα.

Αναλυτικά όσα είπε η Τζούλια Σαλνικόβα για τον Στέφανο Τσιτσιπά:

«Ήταν πολύ ήσυχο και ντροπαλό παιδάκι, λόγω του τένις παρέλειπε πολλά μαθήματα. Υπήρξαν δύο-τρία παιδιά στην τάξη του που τον έδειραν αρκετά κάποιες φορές. Το ξεπέρασε γιατί είχε το τένις» ανέφερε αρχικά η Τζούλια Σαλνικόβα.

«Ήταν δύσκολο καλοκαίρι. Ο Στέφανος έχει πάει πολύ καλά και είναι τώρα 26 ετών, αλλά δεν έχει τόσο μεγάλα αισθήματα για το τένις. Υπήρχαν πράγματα που τον αποσυντόνιζαν, όμως τον έκαναν ευτυχισμένο. Παρότι αγαπάει πολύ τον πατέρα του, είναι επαγγελματίας και καταλαβαίνει ότι πρέπει να βρει άλλον προπονητή. Από το US Open 2020 είχαμε πει με τον Απόστολο να αλλάξει προπονητή ο Στέφανος, αλλά τελικά πέρασαν τέσσερα χρόνια και είχε καλά αποτελέσματα. Νομίζω ότι δεν είχαν καλή σχέση από τότε, είχαν συγκρούσεις και γι' αυτό ο Στέφανος πήρε απόφαση να αλλάξει προπονητή. Δεν το βλέπουμε σαν τραγωδία, είμαστε όλοι μαζί και είμαστε δεμένη οικογένεια. Μιλούν συνέχεια μεταξύ τους, του έκανε και μασάζ ο Απόστολος όταν δεν είχε φυσιοθεραπευτή τον Αύγουστο», ανέφερε στη συνέχεια για τη σχέση με τον πατέρα του.

Τέλος μίλησε και για τη σχέση του γιου της με την Πάουλα Μπαντόσα: «Ο Στέφανος είναι χαρούμενος και αυτό είναι το πιο σημαντικό. Όταν είναι χαρούμενος είμαι κι εγώ χαρούμενη. Όταν την πρωτοείδα (την Μπαδόσα) είπα ότι μοιάζουν στον χαρακτήρα. Τους βλέπω ερωτευμένους. Πέρασαν μια δύσκολη περίοδο όταν χώρισαν, αλλά μιλούσα εγώ μαζί της και έτσι τα ξαναβρήκαν. Δεν είναι χριστιανή ορθόδοξη η Πάουλα, οπότε μπορεί να καθυστερήσει ο γάμος!».

