Τη συμφωνία με τον Μπόμπαν Μαριάνοβιτς επισημοποίησε η Φενέρμπαχτσε, η οποία ανακοίνωσε πως ήρθε σε συμφωνία με τον Σέρβο σέντερ για μονοετές συμβόλαιο.

Ο 36χρονος «γίγαντα» έπαιξε για τελευταία φορά στην EuroLeague τη σεζόν 2014-15 με τη φανέλα του Ερυθρού Αστέρα. Τότε είχε κατά μέσο όρο 16,6 πόντους, 10,7 ριμπάουντ, 1,0 ασίστ και 25,8 βαθμούς αξιλόγησης ανά παιχνίδι σε 24 εμφανίσεις και βραβεύθηκε ως MVP της διοργάνωσης.

Ο Μαριάνοβιτς έπαιξε στους Χιούστον Ρόκετς τις δύο τελευταίες σεζόν. Την περασμένη σεζόν είχε κατά μέσο όρο 3,2 πόντους και 2,3 ριμπάουντ ανά παιχνίδι σε 14 εμφανίσεις.

Κατά τη διάρκεια της 9ετούς καριέρας του στο ΝΒΑ, ο Σέρβος ψηλός έπαιξε στους Σαν Αντόνιο Σπερς, Ντιτρόιτ Πίστονς, Λος Άντζελες Κλίπερς, Φιλαδέλφεια 76ερς, Ντάλας Μάβερικς και Ρόκετς. Έχει μέσο όρο καριέρας στο ΝΒΑ 5,5 πόντους, 3,6 ριμπάουντ, 0,5 ασίστ και 0,3 τάπες ανά παιχνίδι σε 331 εμφανίσεις.

