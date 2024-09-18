Παναθηναϊκός: Τζούρισιτς, Ντραγκόφσκι και Τετέ κυριαρχούν στην «πράσινη» στατιστική

Το πρωτάθλημα της Super Leauge ξεκίνησε για τον Παναθηναϊκό στις 18 Αυγούστου, πριν από ακριβώς έναν μήνα.

Οι “πράσινοι” μετρούν μια νίκη, μια ήττα και δυο ισοπαλίες, είναι στην 7η θέση της βαθμολογίας με 5 βαθμούς, 5 μακριά από την κορυφή. Νωρίτερα το “τριφύλλι” έπαιξε στα προκριματικά του Europa League και του Conference, με Μπότεφ και Λανς αντίστοιχα.

Φυσικά υπάρχει δρόμος ακόμα όμως η γενική εικόνα σε προσωπικό επίπεδο είναι ελπιδοφόρα. Άλλωστε το καλοκαίρι δαπανήθηκαν μεγάλα ποσά σε μεταγραφές, όπως ο Τετέ και ο Πελίστρι, οποίες πρέπει να δείξουν πράγματα. Ο ένας από τους δυο ακριβοπληρωμένους ξένους ως τώρα δεν πάει άσχημα, καθώς με δυο παλιούς κυριαρχούν στα στατιστικά της ομάδας. Υπόψιν ότι ο Ουρουγουανός είναι λιγότερο καιρό στην ομάδα.

