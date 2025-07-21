Η φετινή ευρωπαϊκή παρουσία των ελληνικών ομάδων ξεκινά αυτή την εβδομάδα, με τον Παναθηναϊκό να ανοίγει τη σεζόν το βράδυ της Τρίτης (22/07, 21:45), παίζοντας εκτός έδρας με τη Ρέιντζερς, στο πρώτο ματς για το 2ο προκριματικό γύρο του Champions League.

Οι «πράσινοι» πετούν το πρωί της Δευτέρας (21/07), στις 9:45, έχοντας στις αποσκευές τους το όνειρο της επιστροφής στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση μετά από 15 χρόνια. Ο δρόμος είναι ασφαλώς δύσκολος, όμως η ομάδα του Ρούι Βιτόρια φιλοδοξεί πως το 3/3 είναι εφικτό, με το «τριφύλλι» να μαθαίνει το μεσημέρι και τι θα το περιμένει στον 3ο προκριματικό γύρο σε περίπτωση πρόκρισης -όπως και τον αντίπαλο στο Europa League, στο απευκταίο σενάριο του αποκλεισμού.

Στην αποστολή του Παναθηναϊκού βρίσκεται και ο Αλμπάν Λαφόν, σε αντίθεση με τον Γιούρι Λοντίγκιν, που έμεινε εκτός, όπως συνέβη και με τον τιμωρημένο Φίλιπ Μλαντένοβιτς. Πέραν του Γάλλου τερματοφύλακα, για πρώτη φορά στην αποστολή για επίσημο ματς μπαίνουν οι επίσης νεοαποκτηθέντες, Αχμέντ Τουμπά και Πέδρο Τσιριβέγια.

Συγκεκριμένα, ο Βιτόρια θα έχει μαζί τους τους εξής ποδοσφαιριστές: Λαφόν, Ντραγκόφσκι, Βαγιαννίδης, Τουμπά, Πάλμερ-Μπράουν, Ίνγκασον, Γέντβαϊ, Κώτσιρας, Κυριακόπουλος, Τσιριβέγια, Σιώπης, Τετέ, Μπακασέτας, Τσέριν, Μαντσίνι, Μαξίμοβιτς, Πελίστρι, Μπρέγκου, Τζούριτσιτς, Ιωαννίδης, Σφιντέρσκι, Γερεμέγεφ.

Αναφορικά με τα αγωνιστικά δεδομένα, ο Πορτογάλος προπονητής δεν προβλέπεται να προβεί σε πολλές αλλαγές σε σχέση με την πρόβα τζενεράλε ενάντια στη Βέστερλο, με τα διλήμματά του να είναι για Τουμπά ή Ίνγκασον στο κέντρο της άμυνας, Τετέ ή Πελίστρι στη μία θέση στα εξτρέμ, καθώς και μία θέση στα χαφ.

Κόντρα στους «τζερς», οι «πράσινοι» έχουν μαζί τους την παράδοση, καθώς σε τέσσερις αγώνες εναντίον τους είναι αήττητοι, μετρώντας μία νίκη και τρεις ισοπαλίες. Οι προκρίσεις, πάντως, είναι μία έναντι μίας, καθώς τη σεζόν 2007/08, στο Κύπελλο UEFA, οι Σκωτσέζοι είχαν προκριθεί με δύο ισοπαλίες στα εκτός έδρας γκολ. Τέσσερα χρόνια νωρίτερα, η ελληνική ομάδα είχε αφήσει τελευταίους σε όμιλο του Champions League τους Βρετανούς, νικώντας 3-1 εκτός έδρας την τελευταία αγωνιστική.

Το «Άιμπροξ» αναμένεται να γεμίσει ασφυκτικά για την τρίτη επίσκεψη του «τριφυλλιού» στο γήπεδο της Ρέιντζερς, με τους γηπεδούχους να έχουν ανακοινώσει sold out. Μεταξύ των οπαδών, θα είναι και πάνω από 1.000 του Παναθηναϊκού, οι οποίοι θα κάνουν το ταξίδι για τη Σκωτία, προκειμένου να ενισχύσουν την προσπάθεια της ομάδας τους.

Μάλιστα, στην τελευταία προπόνηση των «πρασίνων» πριν την εξόρμηση στη Σκωτία, οργανωμένοι οπαδοί έδωσαν το παρών για να εκφράσουν τη στήριξή τους στην ομάδα, λέγοντας πως «ξεκινάμε τη σεζόν ενωμένοι, πιο πολύ από ποτέ, απέναντι σε όλους και σε όλα, για να κατακτήσουμε το πρωτάθλημα. Εμείς θα κάνουμε αυτό που πρέπει, θα είμαστε δίπλα σας παντού. Το μόνο που ζητάμε είναι να βλέπουμε το πάθος και την αφοσίωση σε κάθε παιχνίδι, να γυαλίζει το μάτι σας και να δίνεται το 100%».

