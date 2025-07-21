Παναθηναϊκός: Με Πορτογάλο τεχνικό δεν χάνει από Σκωτσέζους

Ο Παναθηναϊκός ξεκινάει το ταξίδι του για τα «αστέρια» σε μια φιλόξενη χώρα για αυτόν όπως είναι η Σκωτία. Η ομάδα του Βιτόρια ετοιμάζεται για μια απαιτητική ευρωπαϊκή δοκιμασία στη Γλασκώβη, με αντίπαλο τη Ρέιντζερς, αλλά δεν θα είναι μόνος.

Περισσότεροι από 1.000 φίλοι του «Τριφυλλιού» θα ταξιδέψουν στο Ibrox, στηρίζοντας την ομάδα της καρδιάς τους με φωνή και πάθος. Το τριφύλλι την Τρίτη στο γήπεδο των “Μπλε”, στις 21:45, θέλει να βάλει τις βάσεις για τον επαναληπτικό του ΟΑΚΑ με τους Ρέιντζερς.

