Μεταγραφικός πυρετός στον ΠΑΟΚ: Προφορική συμφωνία με Τέιλορ

Ο ΠΑΟΚ συνεχίζει στο φουλ την ενίσχυση του ρόστερ του. Μετά τη συμφωνία με τον Σουαλιό Μεϊτέ και την ανανέωση με Παβλένκα, ο «δικέφαλος του Βορρά» έδωσε τα χέρια και με τον Γκρεγκ Τέιλορ, κλείνοντας έτσι και το θέμα του αριστερού μπακ.

Ο Τέιλορ, 27 ετών, μένει ελεύθερος από τη Σέλτικ, με την οποία αγωνίστηκε για έξι σεζόν, καταγράφοντας 216 συμμετοχές, 9 γκολ και 33 ασίστ. Αν και αρχικά εμφανιζόταν διστακτικός, εξετάζοντας τις επιλογές του στην αγορά, τελικά αποδέχθηκε την πρόταση του ΠΑΟΚ και αναμένεται σύντομα στη Θεσσαλονίκη για τις υπογραφές.

Πλέον, οι «ασπρόμαυροι» στρέφουν την προσοχή τους σε δύο κομβικές προσθήκες: Έναν βασικό επιθετικό, που θα ηγηθεί της γραμμής κρούσης και έναν στόπερ από το πάνω ράφι, που θα προσδώσει ποιότητα και εμπειρία στην άμυνα. Ο στόχος είναι μέχρι τις αρχές Ιουλίου να έχει ολοκληρωθεί το μεγαλύτερο μέρος του σχεδιασμού, ώστε η ομάδα να παρουσιαστεί έτοιμη στα ευρωπαϊκά προκριματικά.

