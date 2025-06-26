Στον Άρη για 1+1 χρόνια ο Γιώργος Αθανασιάδης

Η πέμπτη μεταγραφική κίνηση του Άρη στο φετινή καλοκαιρινή περίοδο είναι πλέον γεγονός.

Το απόγευμα της Πέμπτης (26/06), οι Θεσσαλονικείς ανακοίνωσαν την έναρξη της συνεργασίας τους με τον Γιώργο Αθανασιάδη, με τις δύο πλευρές να υπογράφουν συμβόλαιο συνεργασίας μέχρι το καλοκαίρι του 2026, διατηρώντας μάλιστα οψιόν ανανέωσης για ακόμη έναν χρόνο.

Την περασμένη σεζόν, ο 32χρονος τερματοφύλακας αγωνίστηκε στην Κύπρο με τη φανέλα της ΑΕΚ Λάρνακας, ολοκληρώνοντας την χρονιά με 35 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΠΑΕ Άρης:

Η ΠΑΕ ΑΡΗΣ ανακοινώνει την απόκτηση του τερματοφύλακα Γιώργου Αθανασιάδη.

O Γιώργος Αθανασιάδης, που υπέγραψε συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 2026 με οψιόν ανανέωσης για έναν ακόμη χρόνο, γεννήθηκε στις 7 Απριλίου 1993 στη Θεσσαλονίκη.

Ξεκινώντας την επαγγελματική του καριέρα από τον Ηρακλή, ο Έλληνας διεθνής τερματοφύλακας αγωνίστηκε σε επίπεδο ανδρών με τη φανέλα του Εθνικού Σοχού ως δανεικός για έξι μήνες.

Το καλοκαίρι του 2012 πήρε μεταγραφή στον Πανθρακικό, κάνοντας ντεμπούτο στην Super League από την πρώτη του σεζόν. Μετά από μια περίοδο προσαρμογής δύο ετών πήρε θέση βασικού κάτω από τα δοκάρια της ομάδας της Κομοτηνής και κατέγραψε συνολικά 62 συμμετοχές σε πρωτάθλημα και Κύπελλο μέχρι το καλοκαίρι του 2016.

Ακολούθησε η μεταγραφή του στον Αστέρα Τρίπολης (58 συμμετοχές) και το 2019 μετακόμισε στην Αθήνα για λογαριασμό της Α.Ε.Κ.

Την αγωνιστική περίοδο 2021-’22 ο Αθανασιάδης αγωνίστηκε ως δανεικός με τη φανέλα της Sheriff Tiraspol (35 συμμετοχές). Η πρώτη απόπειρα του να αγωνιστεί εκτός Ελλάδας στέφθηκε με ιδιαίτερη επιτυχία, καθώς πανηγύρισε το νταμπλ στη Μολδαβία, ενώ οι εξαιρετικές του εμφανίσεις στους ομίλους του Champions League δεν πέρασαν απαρατήρητες.

Με την επιστροφή του στην Ελλάδα ο διεθνής τερματοφύλακας κέρδισε φανέλα βασικού κάτω από τα δοκάρια της Α.Ε.Κ. και πανηγύρισε ένα ακόμη νταμπλ στο τέλος της σεζόν 2022-’23.

Το καλοκαίρι του 2024 ο Αθανασιάδης αποχώρησε από την αθηναϊκή ομάδα (70 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις) και υπέγραψε με την Α.Ε.Κ. Λάρνακας, μετακομίζοντας στην Κύπρο.

Αγωνιζόμενος ως βασικός -κυρίως- στο πρωτάθλημα τη σεζόν που ολοκληρώθηκε (35 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις), πανηγύρισε την κατάκτηση του Κυπέλλου με την ομάδα της Λάρνακας τον περασμένο Μάιο.

Έκανε ντεμπούτο με την εθνική Ελλάδας σ’ ένα φιλικό παιχνίδι με αντίπαλο τη Γερμανία τον Ιούνιο του 2024.

Από σήμερα ο Γιώργος Αθανασιάδης ανήκει στην οικογένεια του ΑΡΗ!

«Οι στόχοι του ΑΡΗ συνάδουν με τους δικούς μου»

Στις πρώτες του δηλώσεις στο arisfc.com.gr, ο Γιώργος Αθανασιάδης, τόνισε:

«Έρχομαι σε έναν μεγάλο σύλλογο που έχει υψηλές βλέψεις και απαιτητικό κόσμο. Οι στόχοι του ΑΡΗ συνάδουν με τους δικούς μου και υπόσχομαι να δώσω το 100% για να πετύχουμε τους στόχους μας τη νέα σεζόν.

Μεγάλος μας στόχος είναι να μπούμε στη League Phase του Conference League και στην Ελλάδα να είμαστε στις πρώτες θέσεις. Θέλω και μακάρι να φέρουμε έναν τίτλο στον ΑΡΗ.

Ανυπομονώ να ξεκινήσω προπονήσεις με τη νέα μου ομάδα».

