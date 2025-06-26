Λογαριασμός
Ο Εμπαπέ κατέθεσε μήνυση κατά της Παρί για ηθική παρενόχληση και απόπειρα εκβιασμού

Νέο επεισόδιο στην κόντρα μεταξύ Εμπαπέ και Παρί Σεν Ζερμέν, με τον Γάλλο σούπερ σταρ της Ρεάλ να μηνύει τους πρωταθλητές Ευρώπης για απόπειρα εκβιασμού

Παρί: Ο Εμπαπέ κατέθεσε μήνυση για ηθική παρενόχληση και απόπειρα εκβιασμού

Η διαμάχη μεταξύ της Παρί Σεν Ζερμέν και του Κιλιάν Εμπαπέ συνεχίζεται, με το νέο επεισόδιο αυτή τη φορά στην ταραχώδης σχέση των δύο πλευρών να παίρνει τη δικαστική οδό.

Σύμφωνα με γαλλικά δημοσιεύματα, ο σούπερ σταρ της Ρεάλ Μαδρίτης προχώρησε σε μήνυση κατά των πρωταθλητών Ευρώπης για ηθική παρενόχληση και απόπειρα εκβιασμού!

Συγκεκριμένα, ο Γάλλος επιθετικός κατέθεσε την εν λόγω μήνυση στις 16 Μαΐου, καταγγέλλοντας πως το καλοκαίρι του 2023, οι Παριζιάνοι χρησιμοποίησαν το γνωστό «loft», δηλαδή τον έθεσαν σκόπιμα εκτός ομάδας τον ποδοσφαιριστή, ώστε να τον πιέσουν να αποχωρήσει από τον σύλλογο.

Όπως αναφέρει η «Equipe», ήδη, δύο ανακριτές έχουν διοριστεί από τις Αρχές για τη διερεύνηση της υπόθεσης, ενώ, αξιοσημείωτο είναι πως στη Γαλλία, το «loft» κατά καιρούς έχει πάρει μεγάλες διαστάσεις, με πολλές ομάδες να προβαίνουν σε αυτή την τακτική, είτε για να πιέσουν τον παίκτη να φύγει, είτε για να ανεβάσουν την τιμή του στη μεταγραφική αγορά.

