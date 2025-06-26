Γιάννης Αντετοκούνμπο: Αν είμαι υγιής, θα αγωνιστώ με την Εθνική στο Ευρωμπάσκετ

Ο μεγάλος στόχος του Γιάννη Αντετοκούνμπο, είναι ένας και ξεκάθαρος, να συμμετάσχει στο ερχόμενο Ευρωμπάσκετ μαζί με την Εθνική Ελλάδος και να βοηθήσει με τις υπηρεσίες του, το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα.



Ο «Greek Freak» βρίσκεται στην Ελλάδα και στα πλαίσια μίας εκδήλωσης για την ανακύκλωση, παραχώρησε δηλώσεις στα Parapolitika και ανέφερε για άλλη μία φορά, πώς αν όλα πάνε καλά και δεν αντιμετωπίσει κάποιο πρόβλημα τραυματισμού, τότε δεδομένα θα ντυθεί και πάλι στα «γαλανόλευκα».



Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο:

Μιλώντας αρχικά για την ελληνική κουλτούρα, ο Γιάννης είπε: «Στην κουλτούρα μας είναι να είμαστε οι καλύτεροι και να μαθαίνουμε και να προσπαθούμε να δίνουμε το καλύτερο. Όπου κι αν έχω ταξιδέψει στον κόσμο, κουλτούρα στην ελληνική, το να δίνεις το 100% δεν το έχω δει πουθενά».



Και για την Εθνική; «Δεν ξέρω τι θα φάω σήμερα το βράδυ. Δε θα σου πω ψέματα» απάντησε αρχικά με χιούμορ ο Γιάννης για να προσθέσει: «Αν είμαι υγιής, θα είμαι εκεί».

